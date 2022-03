Les prix explosifs des iPhone SE 3, iPad Air 5 et Mac Studio au Brésil

Hier soir, vous avez certainement suivi la conférence Apple lors de son événement « Peek Performance » qui a permis de découvrir le nouvel iPhone SE 3, l'iPad Air 5, le très impressionnant Mac Studio et son écran Studio Display. Alors que les prix ont été donnés en dollars, nous les avions fournis en euros dans nos différents articles qui ont suivi. Mais saviez-vous que selon votre lieu de résidence, vous pourrez payer l'un de ces produits moins cher, ou au contraire, beaucoup plus cher.

Les prix des produits Apple toujours au plus haut au Brésil

Comme souvent, le blog Nukeni a fait le tour de tous les endroits dans le monde où vous pouvez acheter l'un des nouveaux produits Apple. Et sans surprise, le Brésil est le pays le plus cher pour obtenir un iPhone SE 3, un iPad Air 5, un Mac Studio ou un Studio Display. L'inflation dans le pays du football finissant d'achever son statut de pire lieu d'achat pour un produit Apple. En effet, le tarif est parfois le double de celui qu'on trouve aux USA ou en France. Regardez par exemple l'iPad Air 5 dans notre liste plus bas.

Notre confrère explique sa méthodologie :

J'ai vérifié le prix de lancement incluant la taxe des produits sur le site web d'Apple pour chaque pays. Lorsque les taxes n'étaient pas incluses dans les prix sur les sites Web, j'ai calculé les totaux avec les taxes, en utilisant les informations sur les taxes dans chaque pays disponibles sur Avalara. Les pays auxquels j'ai ajouté des taxes sont les États-Unis et le Canada. Les États-Unis et le Canada ont des taux de taxe différents en fonction de l'endroit où vous effectuez des achats, donc je montre deux prix, l'un pour le produit acheté à l'endroit où le taux de taxe est le plus bas, et un pour le produit acheté à l'endroit où le taux de taxe est le plus élevé.

iPhone SE 3 – 64 Go

Pays les moins chers :

États-Unis : 393,43 €

Canada : 432,74 €

Hong Kong : 433,87 €

Pays les plus chers :

France : 529€

Danemark : 537,13 €

Norvège : 539,57 €

Turquie : 694,95 €

Brésil : 760,53 €

iPad Air 5 – 64 Go

Pays les moins chers :

États-Unis : 549,34 €

Canada : 559,80 €

Hong Kong : 562,89 €

Pays les plus chers :

France : 699,00 €

Belgique : 699,00 €

Danemark : 711,74 €

Norvège : 712,97 €

Brésil : 1 231,45 €

Mac Studio 10 cœurs, GPU 24 cœurs

Pays les moins chers :

États-Unis : 1 833,27 €

Canada : 1 867,73 €

Hong Kong : 1 876,59 €

Pays les plus chers :

France : 2 299,00 €

Royaume-Uni : 2 400,80 €

Danemark : 2 417,55 €

Norvège : 2 497,93 €

Brésil : 4 165,62 €

Studio Display

Pays les moins chers:

Hong Kong : 1 442,60 €

États-Unis : 1 466,43 €

Taïwan : 1 484,77 €

Canada : 1 494,03 €

Pays les plus chers:

France : 1 749,00 €

Danemark : 1 880,29 €

Inde : 1 906,49 €

Norvège : 1 936,94 €

Brésil : 3 260,01 €

Vous l'aurez compris, les français n'ont pas trop à se plaindre si l'on compare avec les clients brésiliens. Si vous habitez dans un pays non cité ici, dites-nous combien coûte un iPhone SE 3 ou un iPad Air 5 !