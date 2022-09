Apple Watch Ultra : des retards pour certaines commandes sur l'Apple Store

Après les retards sur les commandes des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les imprévus continuent cette fois-ci pour l'Apple Watch Ultra. Selon plusieurs clients qui ont commandé la nouvelle montre sur l'Apple Store en ligne, le géant californien n'arriverait pas toujours à honorer l'estimation de livraison initialement communiquée.

Une date de livraison repoussée à plusieurs jours

Plusieurs clients Apple aux États-Unis ont signalé sur Reddit et Twitter que leurs achats ont été retardés de plusieurs jours par Apple. Une commande qui devait initialement être livrée le 29 septembre a désormais une nouvelle date d'arrivée au 12 octobre, tandis qu'une autre commande qui devait à l’origine arriver entre le 29 septembre et le 6 octobre a maintenant une nouvelle date d'arrivée fixée entre le 4 et le 11 octobre.



Si cela n'est pas énorme, c'est toujours douloureux de devoir patienter 13 jours supplémentaires une commande qu'on attend impatiemment depuis l'Apple Event du 7 septembre.

De plus, la firme de Cupertino modifie les suivis de commande, sans vraiment donner d'explication, cela est réalisé en temps réel et la mauvaise surprise peut apparaître chez n'importe qui du jour au lendemain !

Quelle est la situation chez les revendeurs ?

Comme Apple rencontre de petites difficultés à honorer dans les temps certaines commandes sur son Apple Store en ligne, les revendeurs recevront probablement quelques commandes avec un peu de retard au lancement des Apple Watch Ultra et les jours/semaines qui suivront. N'oublions pas qu'Apple priorise toujours les stocks sur son Apple Store en ligne avant celui des revendeurs, une approche qu'on retrouve également chez de nombreux concurrents.



Rassurons-nous quand même sur le fait que ces retards sur l'Apple Store en ligne ne concernent pas tous les clients qui ont commandé l'Apple Watch Ultra, il s'agit d'une minorité et ce sont des personnes qui n'ont pas été parmi les plus rapides dès l'ouverture de la précommande.



En France, l'Apple Watch Ultra sera disponible dès le 23 septembre au tarif de 999€. Les précommandes sont toujours ouvertes chez Amazon, la Fnac et Cdiscount.

Pour en savoir plus sur l'Apple Watch Ultra qui est destinée aux amateurs de sports extrêmes, nous vous invitons à lire notre article dédié qui contient toutes les informations les plus importantes à propos de cette nouvelle génération d'Apple Watch de luxe.

