Tile : le concurrent numéro un de l'AirTag racheté pour 205 millions de dollars

Il y a 6 heures

Geekeries / Applications iPhone

Alexandre Godard

Le concurrent principal d'Apple sur le marché des traqueurs d'objets vient d'annoncer hier qu'un accord avait été trouvé avec la société Life360 pour un rachat autour des 205 millions de dollars.

Tile : un rachat surprise !

Depuis la sortie de l'AirTag d'Apple en avril 2021, le petit monde des traqueurs d'objets a vu sa côte de popularité augmenter à toute vitesse. Bien évidemment, Apple n'est pas le premier à se lancer dans ce domaine car d'autres sociétés étaient déjà pionnières sur ce marché depuis un certain temps comme la société Tile.

Pour résister face à un mastodonte comme Apple, il fallait que Tile réagisse immédiatement et au vu des dernières informations, c'est désormais chose faite. Comme l'indique le communiqué, Tile est en passe d'être acheté pour la modique somme de 205 millions de dollars par une autre société connue sous le nom de Life360.



Pour ceux qui ne savent pas, Life360 est une application disponible sur l'App Store qui offre aux utilisateurs la possibilité de partager sa position en temps réel avec ses amis et sa famille. Pour se différencier de la concurrence, certaines fonctions comme l'historique de localisation, le mode de transport choisi pendant un trajet... sont disponibles.

Life360 a pour mission de simplifier la sécurité afin que les familles puissent vivre pleinement.



Avec l'acquisition de Tile, nous serons désormais en mesure de fournir une solution unique et globale pour trouver les personnes, les animaux et les choses qui comptent le plus pour les familles.



Nous sommes ravis d'accueillir Tile dans la famille Life 360 !

Un rachat qui a du sens étant donné que les deux sociétés travaillent dans le "même domaine". Une fois que tout sera mis en place et harmonisé, on peut imaginer que Tile se servira de ce rachat pour augmenter grandement son nombre d'utilisateurs.



Car oui, si Life360 va bien devenir propriétaire de Tile, la société ne va rien changer à son fonctionnement et va même garder tous les employés exactement aux mêmes postes qu'ils occupent actuellement. Comme souligné plus haut, le but ici est de faire grandir la marque Tile.



Pour rappel, lors de l'annonce du AirTag et bien évidemment de son privilège dans l'écosystème Apple au détriment de la concurrence, Tile avait immédiatement fustigé la marque et rejoins la fameuse Coalition for App Fairness pour se plaindre des pratiques anti-concurrentielles d'Apple.