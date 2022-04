Centr : l'application fitness de Chris Hemsworth rachetée 267 millions de dollars

Comme quoi, ça aide d'être connu... Très peu utilisée en Europe, car non disponible, l'application sportive de Chris Hemsworth du nom de Centr (v4.6.0, 161 Mo, iOS 12.0) vient d'être acquise pour la modique somme de 267 millions de dollars.

Et derrière se rachat, on retrouve la société de capital-investissement HighPost qui a été fondée par un certain Mark Bezos, frère du célèbre milliardaire et créateur d'Amazon : Jeff Bezos.

Centr vient de se faire racheter par HighPost

En plus de faire un carton dans des films hollywoodiens, Chris Hemsworth est également un excellent homme d'affaire, ou a une très bonne équipe de conseillers. Ce dernier, profitant de sa notoriété et de son goût très prononcé pour le fitness, a décidé de lancer sa propre application de sport.



Véritable succès auprès des amateurs du genre, Centr vient d'être racheté par HighPost pour 267 millions de dollars. Fondée par Mark Bezos et David Moross, la société de capital-investissement espère faire un gros coup en récupérant des millions d'utilisateurs.



Voilà ce qu'avait déclaré Chis Hemsworth à l'occasion de la sortie officielle de l'application :

Avec Centr, je peux partager cela avec des gens du monde entier. Et maintenant, nous partageons cela pour toute une vie. Il s'agit de vivre en meilleure santé et plus heureux à long terme.

