Paiement tiers sur l'App Store : Apple essaie de repousser le délai, mais la juge refuse

Hier à 08:52

William Teixeira

Si vous avez suivi le procès qui a opposé Apple et Epic Games, vous avez probablement entendu qu'Apple est désormais dans l'obligation d'autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers des paiements tiers. Cette décision ne plaît pas à la firme de Cupertino, alors que cette modification doit être appliquée dès le 9 décembre, on vient d'apprendre qu'Apple vient de demander un délai supplémentaire à la juge Yvonne Gonzalez Rogers.

Apple essaie de repousser l'inévitable

Apple a tout fait pour que les paiements tiers n'arrivent jamais sur l'App Store puisque cela signifie l'impossibilité de prélever les commissions de 30% et 15%, mais aussi de s'assurer que le paiement proposé est sûr.

En tant qu'utilisateur, cela permet d'avoir des prix moins chers (puisqu'en général les développeurs ajoutent la commission d'Apple sur leurs prix), mais risque de compliquer les choses en cas de réclamation.



Le géant californien ne souhaite pas autoriser les développeurs à autoriser les liens redirigeant vers des paiements tiers, cependant l'entreprise ne va pas avoir le choix puisque la date limite est fixée au 9 décembre par la juge du procès contre Epic Games. Au-delà de cette date, si Apple n'autorise pas les paiements tiers sur l'App Store, c'est que l'entreprise aura fait le choix de ne pas respecter la décision de justice.

On vient d'apprendre dans la nuit qu'Apple a essayé une seconde fois de repousser la mise en place des paiements tiers, la juge Yvonne Gonzalez Rogers avait déjà accordé à Apple un délai supplémentaire de 90 jours au mois de septembre. Sans surprise, la seconde demande de report des avocats d'Apple a été refusée, la juge estime aujourd'hui que la firme de Cupertino a eu le temps de se préparer à inclure cette modification dans les règles de sa boutique d'applications.



Du côté d'Apple, on explique ne pas être prêt à ce changement historique puisqu'il y aurait encore beaucoup de choses à vérifier.

Mark Perry l'un des avocats d'Apple a expliqué qu'il sera nécessaire de comprendre et trouver les problèmes techniques, commerciaux, économiques, mais aussi pleins d'autres détails.

L'avocat affirme que cela est extrêmement compliqué.



Si Apple n'autorise pas les paiements tiers sur l'App Store à compter du 9 décembre, l'entreprise fera face à une lourde sanction financière, Apple a désormais moins d'un mois pour faire le nécessaire. Avec les paiements tiers, les développeurs pourront enregistrer des transactions via PayPal, Paylib, Stripe, Masterpass, Amazon Pay, Yesbycash, Skrill...

On devrait rapidement savoir si Apple imposera des restrictions dans les paiements tiers autorisés.



