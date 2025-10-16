Apple baisse jusqu'à 200 € le prix des Mac M4 et iPad mini 7 et iPad 11

Ces dernières années, les prix n'ont cessé d'augmenter chez Apple en Europe, et tout particulièrement en France. À l'occasion de la sortie des premiers appareils M5, la pomme croquée met en place une baisse générale des prix sur plusieurs Mac et iPad via son Apple Store. Les revendeurs ne devraient pas tarder à s'aligner sur cet ajustement à la fois forcé par la demande plus faible et le taux de change entre dollar et euro.

Enfin une baisse des prix chez Apple

Il n’est pas tous les jours qu’Apple revoit ses prix à la baisse. Depuis des années, la marque est réputée pour maintenir une politique tarifaire stricte, avec des remises souvent marginales — quelques pourcents — et toujours filtrées via des revendeurs externes. Or, depuis ce 15 octobre 2025, Apple a opéré un vrai coup de tonnerre dans son catalogue en Europe : des baisses notables quasi généralisées sur ses gammes Mac et iPad — et c’est suffisamment marquant pour le souligner.

Voici quelques exemples pour illustrer l’ampleur du mouvement :

D'autres configurations sont également concernées, n'hésitez pas à vérifier directement sur l'Apple Store si celle que vous souhaitez obtenir s'est vu accorder une baisse de prix. D'ailleurs, même les modèles M5, tout nouveau, sont vendus moins chers que leurs aînés avec par exemple le MacBook Pro M5 à 1 799 € (- 100 €) et l'iPad Pro M5 à 1 119 € (-80 €).

Profitez de la baisse… avec stratégie

Après plusieurs années de hausses régulières chez Apple, cette baisse générale des prix démontre que le client est roi. S'il n'achète pas, l'entreprise doit retravailler soit le produit, soit le prix (soit les deux).



Si l’un des produits concernés figurait déjà sur votre liste, c’est peut-être le moment idéal pour concrétiser votre achat. Une occasion à ne pas négliger.

