Rares licenciements chez Apple : des postes supprimés dans les équipes commerciales

Apple a procédé à de rares licenciements en supprimant plusieurs dizaines de postes au sein de ses équipes de vente aux entreprises, selon des informations révélées par Bloomberg. L’entreprise cherche à simplifier son processus de vente auprès des grandes entreprises, des établissements scolaires et des administrations publiques. Les employés concernés ont été informés au cours des deux dernières semaines.

Un geste rare chez Apple

Les postes supprimés incluent notamment des account managers en charge de grands comptes privés, d’établissements éducatifs et d’organismes publics, ainsi que du personnel travaillant dans les centres de briefing réservés aux clients majeurs d’Apple. Beaucoup d’employés se sont dits surpris par ces suppressions de postes, mais ils restent autorisés à postuler à d’autres fonctions au sein de l’entreprise.

Apple a déclaré à Bloomberg :

Afin de toucher encore plus de clients, nous procédons à quelques changements au sein de notre équipe commerciale, qui concernent un nombre limité de postes. Nous continuons à recruter et les employés concernés peuvent postuler à de nouveaux postes.

Bien qu’Apple présente ces mesures comme une réorganisation de ses équipes commerciales, plusieurs salariés touchés estiment que l’objectif réel est de transférer une part plus importante des ventes vers des revendeurs et distributeurs tiers. Déléguer davantage de ventes à des partenaires externes permettrait à Apple de réduire ses coûts salariaux.



Les employés concernés disposent d’un délai de plus d’un mois, jusqu’au 20 janvier 2026, pour trouver un nouveau poste en interne. Ceux qui n’auront pas obtenu de nouvelle affectation à cette date bénéficieront d’une indemnité de départ.