Etudiants : combien coûtent les Mac M4 avec la remise éducation ?

Tous les tests l'affirment : les Mac M4 sont excellents et proposent un rapport qualité/prix presque jamais vu. De plus, les nouveaux Mac M4 d'Apple arrivent avec des tarifs préférentiels pour les étudiants, une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent s'équiper pour leurs études. Analysons les différentes offres et réductions disponibles.

Des réductions intéressantes pour les étudiants

Tarifs Education des Mac M4 (2024) Modèle Prix public Prix Education Remise MacBook Pro 14" M4 1 899 € 1 779 € 120 € MacBook Pro 16" M4 Pro 2 899 € 2 669€ 130 € Mac mini M4 699 € 579 € 120 € iMac 24" M4 1 499 € 1439 € 60 €

Avec une centaine d'euros de réduction à chaque fois, il serait bête de ne pas profiter des remises éducation sur le store d'Apple. Notez que vous n'échapperez pas à la montée en prix de plusieurs centaines d'euros chaque fois que vous sélectionnerez une option de stockage ou de mémoire vive plus importante. De fait, la remise indiquée dans le tableau est constante peu importe les options choisies.



Les promotions pourraient évoluer dans le temps ou avec des périodes particulières comme le Back To School à la rentrée. Il ne faut pas hésiter à consulter la page régulièrement. Les iPhone et Watch ne sont pas concernés par les remises Education.

Des réductions sur l'ensemble du catalogue Apple

L'Apple Store Éducation ne se limite pas aux nouveaux Mac M4. Les étudiants peuvent également profiter de remises intéressantes sur d'autres produits de la marque. Le MacBook Air M3, particulièrement apprécié des étudiants pour sa portabilité et son prix, est disponible à partir de 1 179 € au lieu de 1 299 €. Du côté des tablettes, l'iPad Pro M4 bénéficie d'une remise de 120 €, tandis que l'iPad Air est proposé avec 60 € de réduction. Certains accessoires comme le Magic Keyboard ou l'Apple Pencil profitent également de tarifs préférentiels. Il y a même le Studio Display !

Conditions d'éligibilité

Pour profiter de ces réductions, quelques conditions sont à remplir. Il est nécessaire de disposer d'un compte UNiDAYS valide attestant du statut d'étudiant. À noter que ces offres ne sont pas cumulables avec le Refurb Apple et que le paiement en plusieurs fois n'est pas disponible dans le cadre de ces promotions. Les étudiants devront également faire leur achat directement sur l'Apple Store Éducation ou dans un Apple Store physique avec justificatif. Cette astuce fonctionne également si vous êtes professeur dans l'enseignement supérieur uniquement. L'Education Nationale étant en contrat avec Microsoft, il n'est pas possible de bénéficier des remises Education d'Apple en tant qu'enseignant dans le secondaire ou le primaire.