L'écran OLED de l'iPhone 16 utiliserait des micro-lentilles pour améliorer l'efficacité

Apple envisage d'utiliser la technologie dite "micro-lens", soit micro-lentilles pour maintenir la luminosité des écrans OLED des modèles iPhone 16 de l'année prochaine tout en réduisant leur consommation d'énergie, d'après les informations obtenues par The Elec.

Un écran OLED amélioré

Selon le média coréen, les fournisseurs d'écrans d'Apple, Samsung et LG, ont proposé d'appliquer des réseaux de micro-lentilles - micro lens array (MLA) - aux panneaux OLED, mais cette technologie présente des avantages et des inconvénients qu'Apple doit considérer.

La technologie MLA inverse la trajectoire de la lumière réfléchie de l'intérieur du panneau vers l'écran, ce qui peut augmenter la luminosité perçue tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport aux panneaux OLED conventionnels.



Si sur le papier c'est évidemment mieux, cette solution réduit la luminance latérale, ce qui, du point de vue de l'utilisateur, rétrécit le champ de vision de l'écran. De plus, l'application de l'AML aux panneaux OLED augmenterait le coût de fabrication.



Dernier point dur, les ensembles de matériaux développés par les deux fournisseurs coréens sont différents et ne répondent pas encore aux exigences de qualité d'Apple. Elles attendent la décision d'Apple pour savoir si elles doivent poursuivre leurs efforts. On imagine qu'Apple va leur demander de travailler à réduire le déficit de vision sur les côtés.



Samsung aurait plus d'expérience dans l'application de l'AML aux panneaux OLED. Par exemple, elle a utilisé la technologie dans certains de ses propres modèles Galaxy S Ultra, et a également livré des panneaux OLED de ce type à des vendeurs de téléphones mobiles chinois tels que Vivo. De son côté, LG a appliqué la technologie MLA à certains de ses grands téléviseurs OLED intelligents, mais n'a pas d'expérience dans l'application de cette technologie aux panneaux de petite taille, où le champ de vision est bien plus impactant.



À plus long terme, rappelons que la firme de Cupertino mise énormément sur le microLED, une technologie plus avancée qui lui permettrait d'afficher des couleurs plus fidèles, un contraste plus fort, une luminosité accrue et une consommation réduite. Apple concevrait elle-même ce type d'écran, une solution intéressante pour écarter Samsung et avoir une meilleure maîtrise de l'approvisionnement.



En attendant, l'iPhone 15 sera présenté le 12 septembre prochain, restez connectés sur iPhoneSoft pour suivre le keynote en direct.