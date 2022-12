Le bilan d'Apple Arcade après trois ans dans l'ombre de Nintendo, PlayStation et Xbox

Apple Arcade, le service d'abonnement de jeux mobiles du créateur de l'iPhone a parcouru un long chemin depuis sa sortie en novembre 2019, doublant plus que sa bibliothèque de jeux et offrant aux abonnés de nouvelles versions, remasters et mises à jour chaque semaine, principalement le vendredi. Certains pensent que le premier jeu phare exclusif était Sneaky Sasquatch, un jeu populaire et léger sur un personnage ressemblant à Bigfoot, mais nous pensons à la rédaction qu'il s'agit plutôt du jeu d'aventure Oceanhorn 2.



Au cours des trois années écoulées, Apple Arcade a continuellement ajouté de nouveaux jeux qui s'adressent à un large public, tout en mettant en lumière les petits développeurs qui auraient pu passer inaperçus dans l'App Store.

Un succès mérité pour Apple Arcade

Ce qui a commencé comme un simple onglet dans l'App Store contenant un peu moins de 100 jeux est maintenant une section dynamique de l'App Store avec de nouvelles versions et mises à jour, des événements spéciaux dans l'application et des catégories faciles à naviguer. Ce grand catalogue, qui a dépassé les 200 jeux à l'été 2021, un service fiable et cette approche fraîche et sans microtransaction du jeu mobile sont les raisons du succès.



Pour les trois ans du service, Matt Fischer, vice-président d'Apple de l'App Store, a donné une interview à CNET :

Nous étions en train de définir une nouvelle catégorie avec le premier service d'abonnement de jeu pour mobile, ordinateur de bureau et salon, et nous nous sommes mis au défi de lancer avec 100 nouveaux titres qui captureraient la qualité et le plaisir que nous voulions que le service représente.

Fischer a déclaré qu'Arcade a fait ses débuts avec plus de nouveaux jeux que n'importe quel service de jeu avait été lancé auparavant, y compris des poids-lourds comme Xbox Game Pass, PlayStation Plus, EA Play et Nintendo Switch Online.



Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, Arcade semblait plein de possibilités et comme une bouffée d'air frais pour les joueurs mobiles qui étaient fatigués d'accumuler des factures de microtransactions en jeu pour des choses futiles comme un nouveau look pour leur personnage ou plus de power-ups pour passer un niveau particulièrement difficile. Maintenant, pour le prix équivalent d'un jeu sur console par an, Apple Arcade offre aux abonnés qui paient 4,99 € par mois l'accès à des centaines de jeux dans des catégories telles que le jeu de rôle, le puzzle, la nostalgie, le mystère, les sports et les enfants, ainsi que des titres avec des fonctionnalités multijoueurs et sociales.



Pour 2023, les abonnés d'Arcade peuvent s'attendre à plus de changements importants - potentiellement une autre grande mise à jour de la plate-forme comme nous l'avons vu en avril 2021, ce qui a conduit à la sortie de 30 jeux dont NBA 2K, un titre aux graphismes proches des versions consoles.

Comment Apple Arcade se distingue de la concurrence

Lors du lancement d'Arcade en septembre 2019, Apple a fermement planté son drapeau entre les jeux gratuits et payants en promettant aux joueurs l'accès à l'expérience complète de n'importe quel jeu de son abonnement. C'était un contraste frappant avec le modèle freemium qui était en train de dominer le jeu mobile, facturant régulièrement les joueurs pour des fonctionnalités supplémentaires, parfois inutiles. L'objectif d'Apple avec Arcade est de permettre aux abonnés de profiter d'un catalogue de jeux sans être constamment bloqués par ces achats intégrés ou interrompus par des publicités intrusives. Cette approche, croyait-elle, a également fourni aux parents la tranquillité d'esprit lorsqu'ils laissaient les enfants jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.



Bien qu'Apple ne divulgue pas de données sur le nombre d'abonnés à Arcade, Ampere Analysis affirme que la stratégie de contenu du service est axée sur le succès, en particulier en fournissant une source de divertissement aux gens pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19.



Arcade fournit également un espace pour mettre en lumière les développeurs indépendants divers qui auraient pu être éclipsés par les jeux freemium dans l'App Store, un objectif qu'il est atteint.



Matt Fischer a expliqué :

Il y a des milliards de joueurs dans le monde à la recherche de différents types d'expériences de divertissement. Apple Arcade fait appel à un large éventail de joueurs de tous âges et de tous horizons, tout comme les équipes qui font les jeux. Nous voulons nous assurer d'apporter le meilleur contenu et les meilleures expériences de jeu à nos abonnés de la part de développeurs qui défendent également nos valeurs d'innovation, de créativité, de diversité et d'inclusion.

Les jeux d'Apple Arcade ont également remporté des prix, y compris des titres comme Where Cards Fall et Sayonara Wild Hearts. Certains de ses titres se sont également étendus pour fonctionner sur d'autres services de jeu tels que Steam, Switch, Xbox et PlayStation. Mais jamais sur Android.



Alors que le service n'a toujours pas de Halo, de Mario ou de Gran Turismo, Fischer dit qu'Apple voit beaucoup de potentiel dans Sneaky Sasquatch de RAC7, l'un des meilleurs jeux du service, avec une note de 4,9 / 5 par les joueurs. Dans le jeu, les joueurs explorent les campings - sans être détectés par le garde du parc grincheux ou d'autres campeurs - et remplissent leur sac à dos de restes de pique-nique pour eux-mêmes et d'autres animaux. Depuis son lancement avec le service en 2019, Sneaky Sasquatch a reçu de multiples mises à jour élargissant le monde du jeu avec des fonctionnalités telles que des carrières, des lieux de vacances et des options de véhicules pour Sasquatch.

Les nouveautés à venir sur Apple Arcade

Pour le troisième anniversaire d'Apple Arcade, CNET a demandé à Fischer comment le service avait progressé et ce qui est prévu. Il a parlé de la concurrence, de ce que les clients ont demandé et de la façon dont il trouve de nouveaux jeux qui tirent parti des avancées matérielles rendues possibles par la puce M2 d'Apple alimentant les ordinateurs Mac et la puce A14/A15/A16 pour l'iPhone et l'iPad.

Q : Décrivez la création d'Apple Arcade. Qu'est-ce qui a donné envie à Apple de s'étendre au jeu mobile ?

Les joueurs adorent l'énorme catalogue de jeux disponibles sur l'App Store, des titres occasionnels aux expériences de qualité console, dont beaucoup peuvent être téléchargés gratuitement et offrent des achats intégrés ou des publicités dans l'expérience. Cependant, de nombreux utilisateurs recherchent également des expériences de jeu dont ils peuvent profiter sans interruption, [et] sans avoir à payer à l'avance pour chaque titre.



Nous avons donc vu l'occasion de rassembler un ensemble exceptionnel de jeux pour les joueurs qui veulent un accès illimité à un catalogue en évolution de grands jeux, le tout pour un prix mensuel bas, le tout sans publicité en jeu ni achats intégrés. Pour les développeurs, nous avons cherché des partenaires du monde entier qui voulaient construire et livrer des titres qui offraient un excellent gameplay, où ils n'avaient pas besoin de concevoir dans différents modèles commerciaux ou de faire de la publicité pour financer les jeux.



Lorsque nous avons lancé Apple Arcade, nous avons été ravis de l'accueil des joueurs et des développeurs. Le modèle d'abonnement aux jeux mobiles est une nouvelle direction passionnante pour nous. Les types de jeux que nous présentons sur Arcade continuent d'aider à définir l'App Store comme le meilleur marché de jeux au monde, et iOS la plate-forme de jeu la plus dynamique au monde, Apple Arcade étant complémentaire au vaste catalogue de jeux de l'App Store.

Q : Quels défis Apple a-t-il rencontrés avant le lancement du service ? Après le lancement du service ?

Le lancement du service a été très excitant pour nous, mais aussi assez intimidant. Nous étions en train de définir une nouvelle catégorie avec le premier service d'abonnement de jeu pour mobile, ordinateur de bureau et salon, et nous nous mettons au défi de lancer avec 100 nouveaux titres qui captureraient la qualité et le plaisir que nous voulions que le service représente. Non seulement nous étions fiers du contenu incroyable que nous avions, mais aussi du fait que nous avons lancé avec plus de nouveaux jeux que n'importe quel service de jeu n'avait jamais été lancé auparavant. Cela inclut des services tels que Xbox Game Pass, PlayStation Plus, EA Play et Nintendo Switch Online. C'était en soi une tâche monumentale. Il y a eu beaucoup de changements et de réglages de dernière minute, mais tout s'est réuni et c'était un excellent lancement. Le catalogue a rapidement été salué pour son contenu de haute qualité, et nous avons vu beaucoup d'intérêt de la part de joueurs du monde entier.



Au fil du temps, quelque chose que nous avons constamment entendu des joueurs, c'est qu'ils voulaient des titres plus décontractés, ainsi que de nombreux Arcade Originals les plus riches du catalogue. Nous avons donc vu une autre grande opportunité d'offrir à nos abonnés une collection de jeux classiques ainsi que des titres primés de l'App Store, mais avec tous les avantages que les joueurs aiment dans le service. En avril 2021, nous avons introduit deux nouvelles catégories de jeux, App Store Greats et Timeless Classics, pour élargir le catalogue. Nous avons connu un grand succès avec ces jeux, avec des titres comme Solitaire de MobilityWare et Fruit Ninja Classic+ apparaissant fréquemment dans notre liste du top 10 aux côtés de nombreux meilleurs Arcade Originals comme NBA 2K23 Arcade Edition et Sneaky Sasquatch.

Q : Quel a été le processus d'Apple pour faire en approcher les développeurs pour faire partie du service ?

Jeux amusants, idées créatives. Cela peut être aussi simple que cela. Nous voulons être en mesure de fournir à nos abonnés un catalogue incroyable de jeux de haute qualité de toutes formes et de toutes tailles. Nous avons des relations avec presque tous les développeurs du monde, des grands éditeurs aux créateurs acclamés en passant par les studios indépendants respectés. Les grands jeux peuvent vraiment venir de n'importe où. Nous continuons à identifier et à travailler avec de nouveaux talents ainsi qu'avec des développeurs qui ont créé bon nombre des meilleurs jeux de l'histoire, à la fois sur mobile et sur d'autres plateformes. Il y a des milliards de joueurs dans le monde à la recherche de différents types d'expériences de divertissement. Apple Arcade s'adresse à un large éventail de joueurs de tous âges et de tous horizons, tout comme les équipes qui font les jeux. Nous voulons nous assurer d'apporter les meilleurs contenus et expériences de jeu à nos abonnés de la part de développeurs qui défendent également nos valeurs d'innovation, de créativité, de diversité et d'inclusion. Wylde Flowers en est un excellent exemple. Le jeu propose des personnages inclusifs, diversifiés et mémorables exprimés par une distribution vocale authentique, et qui a récemment remporté un prix de l'App Store en tant que jeu de l'année Apple Arcade 2022.

Q : L'une des plus grandes critiques autour d'Apple Arcade est que le service n'a pas de jeu exclusif phare, comme Halo sur Xbox, Mario et Nintendo, etc. Quel est le plan d'Apple pour obtenir un titre qui pourrait être synonyme de service ?

Briser une nouvelle propriété intellectuelle dans n'importe quelle entreprise de divertissement est un défi, mais surtout dans le jeu. Développer des jeux à succès prend du temps. Nous nous sommes principalement concentrés sur la construction d'un vaste catalogue qui touche de nombreux joueurs différents plutôt que d'essayer de trouver un jeu phare. Nous voulons que tout le monde trouve quelque chose qu'il aimera.



Un jeu qui a continué de gagner en popularité sur Apple Arcade est Sneaky Sasquatch de RAC7, une équipe de deux personnes de Vancouver. C'était l'un de nos titres de lancement et a constamment évolué avec des mises à jour régulières au fil des ans. Le jeu s'est étendu dans un monde beaucoup plus riche avec de nombreuses nouvelles aventures et est toujours l'un de nos titres les plus performants. Nous entendons des fans du jeu du monde entier, de tous âges, à quel point ils aiment Sneaky Sasquatch. Nous voyons un avenir radieux pour Sneaky.

Q : Comment Apple choisit-elle les jeux pour le service ? Les commentaires ou les mesures des joueurs sont-ils pris en compte lors du choix de nouveaux jeux ?

Comme je l'ai mentionné précédemment, les jeux amusants et les idées créatives vont loin. Nous prêtons attention à ce à quoi les joueurs répondent et faisons des ajustements en conséquence, à la recherche de jeux qui leur plairont. Mais nous aimons aussi faire des paris sur des développeurs indépendants avec des idées visionnaires afin de pouvoir les aider à leur donner vie. Nous offrons aux développeurs la possibilité de créer les jeux qu'ils veulent sans se soucier des mécanismes de monétisation, qui, à leur tour, fournissent aux joueurs des jeux innovants qui n'ont peut-être pas vu le jour sans Apple Arcade.

Q : En juillet, les abonnés ont remarqué environ 15 jeux dans une catégorie "Leaving Soon", ce qui a suscité des questions sur les jeux retirés d'Apple Arcade. Ce n'étaient pas les premiers titres à quitter le service, mais il s'agissait d'une partie importante du catalogue global. Comment décidez-vous de ce qui est enlevé ?

Depuis le début d'Apple Arcade, notre vision a toujours été d'évoluer le catalogue pour fournir aux joueurs une nouvelle sélection de jeux amusants à jouer sur tous leurs appareils Apple préférés, y compris l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV. Nous avons lancé le service avec une collection sans précédent de plus de 100 nouveaux jeux et avons depuis ajouté plus de 150 titres. Nous avons également publié plus de 500 nouvelles mises à jour de contenu pour les jeux existants depuis le lancement du service. Le catalogue reste frais afin que les joueurs puissent profiter de leurs jeux d'arcade préférés pendant des années, tout en consultant de nouveaux titres dans une grande variété de genres. Nous cherchons à avoir une cadence régulière avec seulement une poignée de jeux qui partent chaque mois, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'apport hebdomadaire de nouveaux jeux passionnants et de mises à jour aux joueurs.

Q : Y a-t-il une mesure du succès d'un jeu sur Arcade ? Nombre de téléchargements ? Quelques minutes jouées ?

Nous examinons les évaluations et les avis car les commentaires des joueurs sont très essentiels pour nous pour fournir le meilleur service possible à nos utilisateurs. La chose la plus importante pour nous est la satisfaction des joueurs - comprennent-ils les avantages du modèle d'abonnement ; sont-ils conscients de l'incroyable sélection de jeux que le service met à disposition ; restent-ils abonnés et trouvent-ils de la valeur dans le service.

Q : Le catalogue d'Apple a présenté beaucoup de diversité - des personnages handicapés, différentes religions, etc. Que fait Apple Arcade pour recruter activement des développeurs et des éditeurs qui fabriquent ce genre de jeux ?

Nous voulons que les personnages de nos jeux et de notre catalogue global reflètent le monde dans lequel nous vivons et embrassent les valeurs d'Apple, nous en discutons toujours avec les développeurs à l'avance. Nous avons depuis atteint le point où de nombreux développeurs comprennent cela à propos d'Apple Arcade et nous apportent des idées avec des personnages et des perspectives divers. Quelques bons exemples en sont Wylde Flowers et Gibbon : Beyond the Trees.

Q : Quel est le jeu de rêve qu'Apple espère rejoindre le service à l'avenir ?

Je dirais que beaucoup de nos jeux de rêve sont déjà disponibles sur le service - Fantasian, Wylde Flowers, The Oregon Trail, Sneaky Sasquatch, Skate City, Grindstone, Gibbon : Beyond the Trees, Mini Motorways. ... Je peux continuer encore et encore. Mais Arcade n'est pas seulement un titre. Ce n'est pas vraiment ce que nous en pensons. Nous voulons un excellent catalogue avec plusieurs choix convaincants pour chaque type de joueur.

Q : Quelles sont les ambitions d'Apple Arcade pour les types de jeux disponibles sur le service, d'autant plus que la technologie des iPhones et des iPads continue de progresser ?

Notre objectif ultime est d'actualiser continuellement le catalogue avec de nouveaux jeux ; certains sont faciles à ramasser et à jouer, d'autres offrent une expérience de jeu plus profonde, certains sont d'excellents jeux à jouer en solo ou en famille et entre amis, mais dans l'ensemble, il s'agit de s'amuser. Apple continue également de conduire des innovations majeures dans le domaine des jeux avec Metal, A14 Bionic, M2 et la réalité augmentée. Nous continuerons à travailler avec les développeurs pour les aider à tirer parti des progrès de notre matériel et de nos logiciels afin de fournir les meilleures expériences de jeu à nos utilisateurs.

Q : Apple a-t-il envisagé un système de console ou une manette dédié [fait par Apple] pour ses jeux ?

Notre objectif en ce moment est de continuer à construire Arcade et à répondre aux besoins et aux attentes de nos joueurs.

Q : Maintenant qu'Apple Arcade entre dans sa troisième année, où est le service en termes d'attentes ? Apple est-il satisfait du nombre d'abonnés et des utilisateurs actifs, ou est-ce toujours un domaine d'intérêt ?

Nous sommes ravis de la performance du service et de la croissance de son ampleur jusqu'à présent. Nous avons un catalogue incroyablement large et profond que nos joueurs adorent et nous continuons à fournir de nouvelles versions exclusives de jeux à succès comme NBA 2K23 Arcade Edition, Jetpack Joyride 2 et Cooking Mama: Cuisine. Nous avons de nouveaux titres comme Air Twister du célèbre développeur Yu Suzuki, et des jeux à succès basés sur une IP populaire comme Lego Star Wars: Castaways et Warped Kart Racers. Nous sommes enthousiasmés par l'avenir du service et nous nous réjouissons de notre travail continu avec des développeurs étonnants et talentueux du monde entier.



Voilà, vous en savez un peu plus sur Apple Arcade et ce qui nous attend en 2023.