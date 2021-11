PAKO 3 veut encore échapper à la police sur iOS

Surprise, nous avons repéré un certain PAKO 3 sur l'App Store, la suite des excellents PAKO et PAKO 2 qui proposaient des courses-poursuites dans une ambiance aussi entrainante qu'originale. Inspirée de GTA, la saga de Tree Men Games se veut plus pacifique et complètement axée sur le pilotage. Et bien la troisième version reprend les bases tout en diversifiant le gameplay.

PAKO 3 arrive sur iPhone et iPad

Regardez le trailer vidéo de PAKO 3 pour comprendre de quel type de jeu il s'agit :

Notre jeu de courses-poursuites original est de retour ! Pako 3 propose un nombre incroyable de niveaux et de voitures à débloquer, tout en conservant une jouabilité intuitive. Échappez aux flics dans des niveaux comme vous n'en avez jamais vus, traversez les circuits de course à toute allure et défiez des boss exigeants !

Si PAKO 3 reprend les fondamentaux avec des missions qui demanderont à la fois réflexion et précision pour échapper aux policiers, le studio finlandais a introduit plusieurs nouveautés intéressantes. Après les missions et la personnalisation ajoutés dans PAKO 2, cette fois nous avons droit à des boss, des objectifs bonus et de véritables courses contre d'autres joueurs en ligne.



Le moteur graphique ne semble pas vraiment avoir évolué mais le travail apporté aux niveaux, aux obstacles et à l'IA en général est à saluer. Une vraie suite qui plaira aux fans ainsi qu'aux joueurs à la recherche d'un défi singulier.



Fonctionnalités mises en avant :

Jouabilité simple et addictive

Plus de 30 niveaux et voitures à débloquer

Récupérez des objets bonus pour vous aider dans votre aventure !

Débloquez des voitures et modifiez leur peinture

Compétition avec classement en ligne

Succès

Sauvegarde iCloud

Le jeu est en précommande sur l'App Store et sera ouvert au téléchargement à partir du 2 décembre prochain. Et vous l'avez découvert en premier sur iSoft, encore une fois.

Télécharger le jeu PAKO 3