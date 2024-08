The Pinball Wizard revient sur App Store en version gratuite !

The Pinball Wizard, un jeu de flipper original mêlant plusieurs genres dont roguelike et dungeon crawler, a fait ses débuts sur Apple Arcade en 2019. Développé par Frosty Pop, il est rapidement devenu un favori parmi les joueurs pour son mélange créatif de mécaniques. Seul problème, il fallait être abonné au service pour en profiter. Tout cela est désormais de l'histoire ancienne.

(Re)découvrez The Pinball Wizard

Aujourd'hui, les fans seront ravis d'apprendre que The Pinball Wizard a été réédité sur l'App Store sous la forme d'un jeu autonome entièrement gratuit. Cette nouvelle version n'est pas seulement free-to-play, elle est entièrement gratuite, sans achat in-app ni publicité, bien que les joueurs puissent laisser des pourboires facultatifs pour soutenir les développeurs. Cette initiative permet à un plus grand nombre de joueurs de découvrir le jeu sans avoir à s'abonner à Apple Arcade.



Depuis son lancement, The Pinball Wizard a bénéficié de plusieurs mises à jour importantes qui ont amélioré le gameplay, notamment l'introduction de donjons quotidiens aléatoires, d'emplacements de sauvegarde supplémentaires et de divers ajustements d'équilibrage. Les mécanismes uniques et le style graphique du jeu ont également conduit à sa sortie sur d'autres plateformes, notamment Nintendo Switch et Steam, avec un joli succès à la clé.



Regardez la bande-annonce originale :

Notre avis sur The Pinball Wizard

The Pinball Wizard joue son va-tout dès le départ, en vous accueillant avec des graphismes charmants et une présentation soignée.



Dans ce jeu, le personnage principal, un sorcier, est littéralement propulsé dans l’action par un ensemble de leviers, de la même manière qu’une balle est lancée dans un flipper classique. Les leviers contrôlés par le joueur servent à diriger le sorcier à travers les différents niveaux du jeu, ajoutant une touche de stratégie qui n'est pas pour nous déplaire.

Chaque niveau du jeu est conçu comme une zone distincte au sein d’une immense tour, et chaque étage de cette tour réserve des défis spécifiques que le joueur doit surmonter. Le but ultime du jeu est de survivre aux dangers qui se présentent à chaque niveau et de continuer à gravir la tour jusqu’à atteindre son sommet. Pour y parvenir, le joueur devra faire preuve de réflexes, d’une bonne dose de stratégie, et d’une maîtrise des mécaniques de flipper, évidemment.





Oh, jeune Apprenti(e) ! Au sommet de la Montagne de l’Ombre, au pied de la tour du château, la sagesse placée en vous s’accomplira. Un jeu de donjon flipper vous attend pour tester vos aptitudes ! Gravissez la tour du château. Améliorez vos aptitudes. Accomplissez votre destin. Devenez le sorcier, c’est le but de votre naissance !

Pour ceux qui n'ont pas pu jouer à The Pinball Wizard sur Apple Arcade ou qui préfèrent posséder leurs jeux, cette réédition est l'occasion idéale de se plonger dans son gameplay addictif.

