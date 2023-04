Fireball Wizard : le jeu de plateforme magique en pixel-art s'affiche sur l'App Store

C'est un fait, les jeux de plate-forme et d'action 2D sont tout simplement parfaits sur mobile. S'il est difficile de redéfinir le genre, créer un bon titre n'est pas sorcier, avec un peu d'imagination et de travail. C'est exactement ce que propose le studio ginTronic avec son prochain titre, Fireball Wizard. En collaboration avec Plug in Digital Games, il vient d'annoncer ce titre sur iOS, Android et Steam dans les semaines à venir, avec un côté rétro très plaisant qui mêle action, plateforme et puzzle.

Fireball Wizard bientôt sur mobile

Voici le synopsis du jeu :

Dans Fireball Wizard, explorez Wizardonia, un monde magique regorgeant de dangers et de merveilles. Dans la peau d'un puissant sorcier, vous explorerez un monde pixélisé regorgeant d'ennemis perfides et d'obstacles. Utilisez vos aptitudes uniques pour envoyer des boules de feu mortelles, vaincre des boss redoutables et découvrir les secrets cachés dans les mystérieuses forêts, grottes et châteaux.

Fireball Wizard, comme son nom l'indique, met en scène un sorcier capable de tirer des boules de feu dans un périple de plus de 40 niveaux et 4 mondes distincts. Au cours de son périple, il devra faire face à de nombreux obstacles et ennemis, découvrir plus de 40 secrets et se parer de 9 skins différents. Vous pouvez voir tout cela en action dans la dernière bande-annonce du jeu :

Comme vous avez pu le constater, Fireball Wizard a l'air d'une expérience très simple et amusante, mais avec juste ce qu'il faut d'originalité et de défi. Le jeu est en préparation depuis un certain temps, gage d'une certaine qualité. En tout cas, le gameplay devrait être très exigeant, d'après les dires du studio.

Actuellement, Fireball Wizard est disponible en liste de souhaits sur Steam pour PC, en précommande sur l'App Store pour iOS et en pré-enregistrement sur le Google Play Store pour Android. La date de sortie prévue sur iOS est le 20 juin, mais il s'agit parfois de dates indicatives, alors gardez un œil sur Fireball Wizard d'ici le mois de juin.



Quant au modèle économique, Fireball Wizard propose la première partie gratuite. Ensuite, un achat interne à l'application est requis pour débloquer le jeu complet.

Télécharger le jeu Fireball Wizard