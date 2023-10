Assemble with Care d'Ustwo revient sur l'App Store

Suite à son retrait du service le mois dernier, l'un des titres phares du lancement d'Apple Arcade fin 2019 est désormais disponible en version "normale" sur l'App Store. Assemble with Care est un jeu d'Ustwo Games, créateur des jeux Monument Valley et de bien d'autres titres merveilleux. Une bonne nouvelle pour les joueurs mobiles.

Découvrez Assemble with Care

Sorte de puzzle narratif, Assemble With Care, développé par le studio à l'origine de Monument Valley, offre une expérience de jeu rafraîchissante grâce à son concept, le tout sans publicité et gratuit au départ. Les joueurs peuvent profiter des premiers chapitres du jeu gratuitement et débloquer la suite de l'histoire grâce à un achat unique de 4,99 € dans l'application. Dans ce récit captivant, vous ferez la connaissance de Maria, une restauratrice d'antiquités chevronnée, qui arrive dans la ville ensoleillée de Bellariva avec l'intention d'aider ses habitants à préserver leurs biens les plus précieux. Elle est loin de se douter de l'ampleur des défis qui l'attendent.

La mission de Maria va au-delà de la simple restauration; elle s'implique profondément dans la vie des habitants de Bellariva. Alors que des luttes personnelles commencent à faire surface, elle s'embarque dans un voyage pour réparer leurs vies, pièce par pièce. Les joueurs doivent résoudre des énigmes bien ficelées, observant les objets à travers les yeux de Maria. Le jeu présente une histoire captivante, permettant aux joueurs de se rapprocher des résidents de Bellariva, d'accepter leurs bizarreries et de les aider à rétablir des liens.



Le jeu d'Ustwo ne se limite pas à l'assemblage des objets, c'est la partie "soin" du titre qui donne à "Assemble with Care" une autre dimension. Chaque objet a une histoire et est spécial pour un être humain, d'une manière ou d'une autre, qui est plus importante que l'utilisation prévue de l'objet. Ces histoires se révèlent au fur et à mesure que vous progressez et créent un véritable lien émotionnel, et oui, vous donnent une raison de vous soucier des autres. Ce n'est pas une expérience très longue (environ 4 ou 5 heures), ni particulièrement difficile, mais elle est mémorable à coup sûr grâce à son ambiance charmante et son style "impressionniste".



En bref, si vous aimez les jeux intelligents, parfaitement maîtrisés et adaptés pour tous les âges, foncez !

Télécharger le jeu gratuit Assemble with Care