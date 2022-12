The Binding of Isaac: Repentance arrive en 2023 sur iPhone

Cinq ans après le lancement de The Binding of Isaac: Rebirth sur iOS en 2017, les joueurs restent toujours sur leur faim concernant des extensions ou de potentiels DLC que l'on retrouve pourtant sur PC et Switch. En fait, la version iOS a été déréférencée et ramenée plus d'une fois sur l'App Store, sans aucune mise à jour du jeu pour les derniers appareils.



Aujourd'hui, Tyrone Rodriguez, fondateur de Nicalis et producteur exécutif de The Binding of Isaac, a tweeté une vidéo de The Binding of Isaac: Repentance sur iPhone. Il a ensuite confirmé dans les tweets suivants que le jeu intègrera un support des manettes et qu'il sera lancé en 2023. Une bonne nouvelle !

The Binding of Isaac bientôt de retour

Pour la petite histoire, The Binding of Isaac : Repentance est déjà sorti en tant que DLC dans The Binding of Isaac : Afterbirth+ sur Switch (et PC avant cela). La version mobile reste bien loin du compte actuellement.



Regardez la vidéo dans le Tweet ci-dessous :

The Binding of Isaac: Rebirth est une version antérieure du jeu actuel sur d'autres plateformes. Depuis Rebirth, Afterbirth et Afterbirth+ sont sortis sur PC et console avec The Binding of Isaac : Repentance étant la version et l'extension la plus récente. The Binding of Isaac: Repentance est donc l'édition ultime du jeu de tir à deux sticks qui emprunte aux meilleurs roguelike.



Si vous ne connaissez pas ce titre, c'est le moment de découvrir un jeu violent et très prenant (qui a eu du mal à passer la validation App Store).

Reste que nous ne savons pas si The Binding of Isaac Repentance sera un tout nouveau jeu ou une mise à jour payante pour la version existante. En tout cas, c'est un peu comme Dead Cells sur iPhone, ce genre de jeu est plus appréciable avec une manette de type Razer Kishi ou Backbone.

Télécharger The Binding of Isaac: Rebirth à 17,99 €