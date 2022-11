Dead Cells : Un crossover Katana Zero, Slay the Spire, Hotline Miami, Terraria...

Une semaine après avoir révélé que Shovel Knight rejoindrait Dead Cells dans la prochaine mise à jour, Motion Twin vient de dévoiler que d'autres personnages externes se joindront au jeu dans le cadre de la mise à jour dédiée au crossover indie.



Playdigious qui a porté le jeu sur mobile s'apprête à sortir trois mises à jour majeures de Dead Cells ce mois-ci, mais les autres versions du jeu seront très bientôt enrichies. La mise à jour apportera Subject Zero de Katana Zero, l'Ironclad de Slay the Spire, Jacket de Hotline Miami, Terraria, et enfin le Commando de Risk of Rain.

Plusieurs mises à jour à venir pour Dead Cells

Regardez ci-dessous quelques vidéos de Subject Zero de Katana Zero, Jacket de Hotline Miami et Terraria dans Dead Cells, tirées de la prochaine mise à jour gratuite :

Subject Zero of @katana_zero fame is coming to #deadcells soon! We've already got a katana in Dead Cells, so what can he bring to the game? Well, simply put, the answer is throwing stuff at people!! Thank you @askiisoft for letting us add this to the game :) pic.twitter.com/GCiSzwMWEm — Motion Twin (@motiontwin) October 29, 2022

That's right, Jacket and his trusty baseball bat from @HotlineMiami will soon be busting down doors and whacking mobs in #deadcells!#hotlinemiami pic.twitter.com/7dqH1MbZdv — Motion Twin (@motiontwin) November 2, 2022

Coming soon... Wield the mighty Starfury as @Terraria_Logic joins Dead Cells for our next crossover update! Each melee hit on an enemy summons a star shard to smite another foe with critical hits! #deadcells #terraria pic.twitter.com/7fB2dMHeL7 — Motion Twin (@motiontwin) November 4, 2022

Les mises à jour à venir seront nommées Break the Bank, Enter the Panchaku, et Breaking Barriers.

Un excellent jeu

Rappelons que Dead Cells a fait un véritable carton à sa sortie en 2019, un try & die de grande qualité où vous devez explorer le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur une île sinistre...



Sorte de roguevania mêlant action et plateforme, Dead Cells est un titre très exigeant dont le coeur reste des combats nerveux en 2D contre des ennemis et boss impitoyables qui nécessitent de maîtriser une grande variété d'armes et de compétences.



Si vous êtes sous iOS, vous pouvez acheter Dead Cells sur l'App Store. Pour Android, c'est sur Google Play.

Télécharger Dead Cells à 9,99 €