Terraria 1.4.4 : la grande mise à jour "Labor of love" est disponible

Terraria, le célèbre jeu de Re-Logic qui mêle plates-formes et action en bac à sable, vient d'être mis à jour sur mobiles et consoles avec la nouvelle version intitulée "Labor of Love". Terraria 1.4.4 comporte de nombreux points forts pour les amateurs. En plus de trois nouvelles graines : la Graine "Remix", la Graine "Zenith" et la Graine "Pas de pièges", les graines existantes ont été améliorées. Le nouveau contenu arrive sous la forme de gelées urbaines, de nouveaux équipements utiles comme le Télécoquillage et le Terraformeur, de nouveaux outils de construction comme le Crache-gravats, de nouveaux Blocs de Récif, de Briques Antiques et bien plus encore.

Terraria lance la version "Labor of love"

Regardez le teaser des briques anciennes ci-dessous :

Les notes de version complètes avec les changements spécifiques aux mobiles peuvent être consultées à la fin de l'article. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez acheter Terraria sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Consultez notre test de Terraria qui date tout de même de 2013. Oui, le jeu a bientôt dix ans et il est toujours aussi prenant, surtout depuis la version 1.4 qui avait stoppé près de six années de disette.



C'est certainement l'un des jeux les plus populaires de l'App Store et du Play Store.

Les nouveautés de la version 1.4.4



NOUVEAU CONTENU LABOR OF LOVE

Gelées urbaines

Ajout d'équipements utiles : Télécoquillage, Terraformeur, Collier de Lilith

Nouveaux outils de construction : Crache-gravats et Main de la Création

Nouveaux blocs et objets de déco : Blocs de Récif, Briques Antiques, Nouveaux Tableaux, Cristaux de Mana/Vie Décoratif

Et bien plus à découvrir !

NOUVELLES GRAINES DE MONDE À DÉCOUVRIR

Ne pas creuser ! – La Graine Remix

Ça va pas bien gamin – La Graine Zenith

Pas de Pièges – La Graine Pas de pièges

Améliorations de graines existantes !

AMÉLIORATIONS

Améliorations de l'inventaire

Barres de santé numériques

Ajustements des boss

Refonte du corps à corps

Et bien d'autres améliorations !

Télécharger Terraria à 4,99 €