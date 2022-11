Micro RPG ajoute le monde "Hidden Valley", un héros, une arme et plus encore

Cela fera bientôt un an que le jeu Micro RPG de JoliYeti Games a été lancé. Disponible depuis janvier, ce titre a connu un grand succès grâce à son approche original. Pour ceux qui l'auraient manqué, il s'agit d'un jeu semi-passif construit autour d'une mécanique de combat très amusante à une touche, avec toutes sortes de personnages sympas et des systèmes d'amélioration intelligent. Tout cela fonctionne très bien en tant que jeu mobile. Et bien, les développeurs nous proposent une nouvelle mise à jour avec du contenu additionnel.

Micro RPG ajoute encore du contenu

Regardez le trailer vidéo :

JoliYeti a fait un bon travail en publiant des mises à jour fréquentes pour Micro RPG, généralement pour régler ou corriger des choses mineures, mais parfois aussi pour ajouter du nouveau contenu. La plus grosse mise à jour du jeu date de juin dernier, avec l'ajout de nouvelles armes en pagaille, de niveaux de rareté pour les personnages et les armes, d'un bestiaire et d'un menu de statistiques très cool.



Cette fois, la mise à jour ajoute un nouveau sixième monde appelé Hidden Valley. Le monde 5 était déjà très difficile, alors attendez-vous au pire. Il y a également un nouveau héros nommé Jenna, une nouvelle arme Ancient Axes, quelques modifications des raretés des cartes, et plus encore.



Cette mise à jour rend le jeu encore plus addictif, de quoi relancer une partie ou se lancer dans ce jeu de rôle original au tour par tour mêlant réflexe, stratégie et chance. Son gameplay simplifié cache une véritable profondeur.

Voici le résumé des nouveautés de la version 1.3.33 :

Nouveau Monde 6 : Hidden Valley

Nouvel événement : Bataille courageuse

Nouvelle arme : Haches anciennes

Nouveau héros : Jenna

Le niveau par défaut des cartes rares est désormais de 5 et celui des cartes épiques de 8. Vos cartes non-communes ont été boostées !

Amélioration des performances

Mise à jour et améliorations de l'interface utilisateur

Télécharger le jeu gratuit Micro RPG