Un portage de "Zelda : A Link to the Past" sur Mac et PC

La magie du rétro a encore frappé. Après le célèbre Mario 64, voici un autre classique qui débarque sur Mac et PC : "The Legend of Zelda : A Link to the Past", un titre sorti en 1991 sur Super Nintendo.



Grâce au travail acharné d'un fan et surtout d'un talentueux développeur appelé SNESRev, il est possible de jouer à ce jeu d'aventure mythique confortablement installé devant son écran d'ordinateur.

Zelda sur Mac !

Le projet disponible sur GitHub compte pas moins de 80 000 lignes de code, ce qui est loin d'être une mince affaire. Mieux, le développeur a pris la liberté d'ajouter quelques améliorations supplémentaires. Celles-ci comprennent la prise en charge de ratios d'écran améliorés et de pixel shaders, une carte du monde de meilleure qualité, des emplacements d'objets secondaires et plus encore.



La version a été remaniée en langage C (un langage ancien mais très performant) et nécessite les bibliothèques de l'émulateur de Super Nintendo LakeSNES. Le portage comporte les mêmes niveaux, ennemis et énigmes que le jeu original, et peut même exécuter le code machine original en même temps que la version C. Voici d'ailleurs une vidéo qui montre la différence entre les deux versions :

La nouvelle version du jeu avec le héros Link est loin d'être un cas isolé, mais la qualité du travail est ici à saluer. Récemment, nous avons vu d'autres développeurs utiliser les méthodes de rétro-ingénierie pour créer des portages intéressants de Mario, Star Wars Dark Forces, Doom, Quake et compagnie.



Les joueurs peuvent installer le jeu sur MacOS, Windows, Linux et même sur la Nintendo Switch, et d'autres plates-formes pourraient être ajoutées ultérieurement. La situation juridique est toutefois précaire, mieux vaut avoir la copie du jeu orignal chez soi.

Comment installer Zelda sur Mac ?

Si cela vous intéresse, voici la marche à suivre sur Mac et Linux (sur PC, c'est plus complexe) :

Ouvrir le Terminal Installer Python si besoin en tapant la commande :

python3 -m ensurepip Récupérer les sources :

git clone https://github.com/snesrev/zelda3

cd zelda3 Installer les éléments requis par le projet :

python3 -m pip install -r requirements.txt Installer la librairie SDL2 avec la commande selon votre OS : macOS : brew install sdl2 (il faut avoir installé homebrew au préalable) Ubuntu/Debian : sudo apt install libsdl2-dev Fedora Linux : sudo dnf in sdl2-devel Arch Linux : sudo pacman -S sdl2 Récupérer la ROM du jeu, s'assurer qu'elle est nommée zelda3.sfc et placée dans "zelda3/tables" Compiler enfin l'ensemble avec la commande :

make

Et voilà, vous avez installé Zelda sur Mac !