NetherRealm et Warner Bros annoncent Mortal Kombat Onslaught sur mobile en 2023

Si vous êtes un amateur de MK, restez dans le coin pour suivre l'évolution de Onslaught. Et attendant, sachez que le "vrai" Mortal Kombat est toujours disponible sur App Store et Play Store.

Nous repoussons les limites de Mortal Kombat afin de permettre aux joueurs de vivre la franchise de manière inédite, tout en restant fidèles à sa nature profondément viscérale. Avec Mortal Kombat Onslaught, nous avons ré-imaginé Mortal Kombat en un RPG stratégique de collection en équipe avec des combats de mêlée rapides et groupés que les nouveaux fans comme les anciens pourront apprécier.

Pour les 30 ans de la saga, NetherRealm a donc prévu Mortal Kombat Onslaught. Conçu pour les mobiles, le titre sera le premier jeu de rôle de la saga basé sur une histoire et des cinématiques dignes des productions consoles. Les joueurs vont devoir constituer une équipe de combattants à partir d’un roster varié et les utiliser dans des combats de groupe en temps réel, à priori scénarisés.

NetherRealm et Warner Bros viennent d'annoncer un tout nouveau jeu mobile Mortal Kombat du nom de "Onslaught". Mortal Kombat: Onslaught, prévu pour 2023 sur mobile, ne sera pas le MK 12 tant attendu, mais plutôt un RPG de collection par équipe. Une petite déception d'autant que le titre semble emprunter les désormais célèbres éléments gachas.

