PUBG devient gratuit et poursuit Apple en justice pour des clones

Révolution du côté de PUBG, le pionnier des Battle Royale. Le jeu qui s'est fait rattraper par Fortnite, mais aussi Apex Legends, vient de changer de modèle économique en passant complètement gratuit. Mais ce n'est pas tout. Aux États-Unis, le développeur de PUBG qui poursuit en justice le fabricant d'un autre jeu similaire, Free Fire, s'en prend à Apple et à Google en expliquant que ces derniers n'ont rien fait pour arrêter de vendre des versions pirates de ses jeux.

Des clones qui ne sont pas du goût de Krafton

Selon Reuters qui rapporte les faits, l'éditeur Krafton a allégué ce lundi dans une plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de Los Angeles, que les jeux Free Fire de Garena Online copient plusieurs aspects protégés par le droit d'auteur de PUBG: Battlegrounds, notamment sa structure et ses objets, équipements et lieux en jeu.

Selon Krafton, Apple et Google ont distribué des centaines de millions de copies des jeux Free Fire. La plainte indique que Garena a généré plus de 100 millions de dollars de revenus provenant des ventes de Free Fire aux États-Unis au cours des trois premiers mois de 2021.

Le développeur de PUBG souhaite également qu'Apple retire un autre jeu contrefait appelé "Free Fire Max". Dans son procès, Krafton dit avoir demandé à Garena, Apple et Google en décembre de cesser de vendre des jeux Free Fire, ce qui n'a pas été fait. Le développeur de PUBG a également demandé au tribunal "de bloquer les ventes des jeux Free Fire en plus de demander des dommages et intérêts qui incluent les bénéfices des entreprises sur la vente de Free Fire".



Ce n'est pas la première fois que les développeurs de PUBG intentent un procès contre un jeu de bataille royale concurrent. En 2018, ils ont également poursuivi Fortnite pour "protéger les droits d'auteur", alors que l'éditeur avait dit publiquement que le succès de Fortnite était génial.



On imagine que si la plainte est justifiée, Apple va faire le ménage sur l'App Store, comme ce qu'elle a fait cette semaine avec les clones de Wordle.

PUBG passe en version gratuite

L'autre actualité concerne donc le modèle économique de PUBG qui vient tout juste de passer en free-to-play. Annoncé lors des Game Awards 2021, en décembre dernier, ce changement permet à tous les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC de s'affronter gratuitement en cross-plateform. La version mobile est déjà gratuite, et ne profite pas d'un jeu croisé, malheureusement.

En tout cas, le passage en free-to-play a permis d'atteindre un pic à 670 000 joueurs en simultané le 12 janvier, juste en comptant les joueurs PC sur Steam. Ce chiffre ne prend pas considération les joueurs Cloud et consoles.



En revanche, PUBG s'est attiré les foudres des joueurs payants avec une ribambelle de mauvaise notes sur les différents stores... Une vengeance plus que compréhensible, non ?

