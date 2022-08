Sony rachète Savage Game et lance "PlayStation Studios Mobile"

Sony se lance dans les jeux mobiles avec le lancement de "PlayStation Studios Mobile" et l'acquisition de Savage Game Studios, dixit le constructeur japonais. Sony a déclaré que le nouveau studio "offrira plus de moyens à un plus grand nombre de personnes pour s'engager dans notre contenu, et s'efforcera de toucher de nouveaux publics qui ne connaissent pas la PlayStation et nos jeux". On a hâte !

Par les créateurs de Clash of Clans et Angry Birds

Savage Game Studio ne semble pas avoir encore produit de jeux, mais ses cofondateurs ont participé à des franchises mobiles comme Clash of Clans et Angry Birds. Il rejoindra PlayStation Studios Mobile, qui fonctionnera séparément de sa division console et créera de "nouvelles expériences" basées sur la propriété intellectuelle et les franchises PlayStation. Savage travaille aussi actuellement sur un "nouveau jeu d'action mobile AAA non annoncé", mais n'a pas donné plus de détails.

En tant que fabricant de consoles avant tout, Sony doit trouver un équilibre délicat avec les mobiles, tout comme il l'a fait lorsqu'il s'est lancé dans les jeux sur PC avec des titres comme Uncharted : Legacy of Thieves Collection. À cette fin, Sony n'a pas manqué de souligner que tout effort au-delà de la console "ne diminue en rien notre engagement envers la communauté PlayStation".



Dans le même temps, Sony a sans doute ressenti une pression pour entrer dans le très lucratif espace mobile. Michail Katkoff, PDG et cofondateur de Savage Game Studios, a déclaré que les PlayStation Studios de Sony "respectent notre vision de la meilleure façon de fonctionner et de réussir" et les laisseront "exploiter l'incroyable catalogue de propriété intellectuelle de PlayStation". En ce sens, Sony pourrait suivre la même voie que Nintendo, qui a transposé Mario Kart, Animal Crossing, Fire Emblem et d'autres franchises sur mobile. Espérons que le modèle économique choisi par Sony sera tout autre que le freemium à outrance...



En tout cas, voilà qui concrétise les nombreuses fuites autour d'une arrivée de Sony sur les plateformes mobiles.