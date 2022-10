Sorties jeux : Torchlight Infinite, Kraino Origins, Homeworld Mobile et Airport Simulator

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Torchlight: Infinite, Kraino Origins, Homeworld Mobile et Airport Simulator: First Class.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Unhappy Raccoon (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.17.0, 531 Mo, iOS 11.0, XD Entertainment Pte Ltd) Unhappy Raccoon est un jeu d'action et de combat Roguelike développé par XD Network. Dans cet univers créé par le "Raccoon God", construisez, entraînez-vous, et aucun ennemi ne doit tenir plus de 3 secondes devant vous et votre équipe de ratons laveurs !!!



Un bon Roguelike avec des compagnons à fourrure ayant chacun leurs propres caractéristiques uniques. Explorez, combattez et gagnez ! Télécharger le jeu gratuit Unhappy Raccoon





Torchlight: Infinite (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.3.3, 3,5 Go, iOS 12.0, XD Entertainment Pte Ltd) Si vous n'avez pas suivi l'évolution du jeu, Torchlight Infinite transpose sur mobile la célèbre série de jeux d'action RPG Torchlight dans une expérience de jeu gratuite axée sur le butin, la personnalisation, la progression, etc. Tout cela avec un crossplay sur iOS, Android et PC.



Regardez la nouvelle bande-annonce de Torchlight Infinite ci-dessous : Partez en voyage avec les héros de Torchlight qui se consacrent à la conquête des ténèbres et au rétablissement de la lumière sur la terre de Leptis dans ce véritable ARPG basé sur le loot. Créez vos propres héros avec une flexibilité de build ultime, un grind basé sur le loot et des combats de boss extravagants. Télécharger le jeu gratuit Torchlight: Infinite





Thief Raids (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4, 410 Mo, iOS 12.0, JOLLYLABS PRIVATE LIMITED) Volez les riches et aidez les pauvres dans ce jeu de gestion du temps GRATUIT et addictif sur le thème des voleurs !

Testez vos talents de pickpocket dans les 90 niveaux amusants et stimulants qui reprennent le principe de Robin des Bois. Télécharger le jeu gratuit Thief Raids





Star Healer (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 2 Go, iOS 13.0, SINGAPORE AZURE TIMES PTE.LTD) Un nouveau RPG collectif nippon où il faut développer les différentes compétences et talents des personnages, des animaux de compagnie et des armes pour vaincre le virus de l'oursin et purifier la galaxie !



En 4003 après JC, Sakura vit sur la Terre, une planète perdue et abandonnée par les nobles. Mais par hasard, elle est emmenée dans la mystérieuse galaxie des bonbons où les odeurs sucrées sont omniprésentes. Cependant, elle ne s'est pas rendu compte qu'une énorme crise approche... Face à la menace soudaine de la propagation du virus Sea Urchin, Sakura s'incarne en sauveuse, entraînant tous ses alliés à devenir des guérisseurs stellaires, protégeant ensemble la galaxie. Télécharger le jeu gratuit Star Healer





Homeworld Mobile (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,1 Go, iOS 11.0, Gearbox Publishing, LLC) Lancez-vous dans une aventure à travers une galaxie inexplorée pour trouver votre place en tant que peuple hiigaran. Vos compétences seront mises à rude épreuve ; récupérez des ressources, combattez vos ennemis, forgez des alliances et dirigez votre flotte d’une main de maître dans cette odyssée à destination de Homeworld. Recrutez et dirigez des officiers, améliorez votre flotte et profitez d’un vrai jeu de stratégie massivement multijoueur en 3D comme vous n’en avez jamais vu. Un MMO stratégique inter-galactique intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Homeworld Mobile





Grizelda: Lynx and the 9 Lives (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.2, 418 Mo, iOS 14.0, Justin Fox) Rejoignez Lynx dans une aventure pour sauver une princesse et collecter 9 âmes. Un RPG rétro-action rempli d'énigmes, de donjons et de trésors. Une aventure digne des années 1990 avec des personnages adorables, des graphismes dessinés à la main et du cœur. Les fans de Zelda sur Game Boy devraient y trouver leur compte ! Télécharger le jeu gratuit Grizelda: Lynx and the 9 Lives





Dylan The Driller (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3, 105 Mo, iOS 11.0, Nikola Jovanovic) Dylan The Driller est un jeu de construction de tours en 2D où il fau construire le bâtiment le plus haut. Expérimentez avec différentes formes de tours afin de créer la ville la plus cool possible.



En outre, vous obtenez différents accessoires dans le coffre et, en accomplissant certains exploits, vous pouvez combiner ces accessoires pour créer des tenues uniques pour Dylan. Télécharger le jeu gratuit Dylan The Driller





Airport Simulator: First Class (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.01.0202, 283 Mo, iOS 11.0, Playrion) Un simulateur d'aéroport tout en 3D. Un classique magnifiquement réalisé et qui devrait ravir les fans de AirPort Mania.



Pour accueillir vos avions, vous devrez construire, aménager et moderniser vos infrastructures aéroportuaires. Définissez votre stratégie, signez et gérez de nombreux contrats avec des compagnies aériennes et développez le niveau de relation avec vos partenaires. Vos passagers viennent de la ville ! Gérez le flux de passagers dès leur arrivée à l’aéroport, proposez-leur des infrastructures confortables et différents magasins pour faire leurs achats. Vous augmenterez leurs dépenses et serez plus rentable. Saurez-vous les satisfaire ? Télécharger le jeu gratuit Airport Simulator: First Class





Nouveaux jeux payants iOS :

N-GON (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 53 Mo, iOS 9.0, Grigorii Makarov) Un retour aux jeux d'action classiques d'arcade vectorielle avec la mécanique unique de l'aimant à balles. Esquivez des attaques impitoyables, modifiez la trajectoire de vos projectiles, détruisez des vagues d'ennemis avec les chaînes d'explosions massives. Mourez beaucoup ! Puis réessayez et hissez-vous en haut des classements... Télécharger N-GON à 4,99 €





Kraino Origins (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 276 Mo, iOS 11.0, Angel Dorantes) Plongez dans le monde de Kraino où des monstres macabres se dressent sur votre chemin ! Sautez, tailladez et éliminez vos ennemis à l'aide de votre faux et de vos puissantes armes magiques ! Un titre à l'ambiance rétro qui reprend les codes d'un certain Castlevania ! Télécharger Kraino Origins à 2,49 €