Sorties jeux : Arcado Champs, NBA Infinite, Rainbow Six: SMOL et Warframe

Nouveaux jeux gratuits iOS :

NBA Infinite (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.18195.5404 (5404), 2,1 Go, iOS 11.0, Level Infinite) Le concurrent de NBA 2K est arrivé. Il s'appelle NBA Infinite, un jeu mobile en ligne en temps réel autour du basketball américain. Imposez-vous comme l'un des meilleurs de la ligue, constituez votre équipe à partir de zéro et personnalisez-la avec des joueurs incroyables. Rejoignez le terrain avec votre équipe de rêve et dominez vos adversaires pour écrire votre légende." NBA Infinite est un jeu mobile free-to-play sous licence officielle (soutenu par plusieurs stars), qui offre aux joueurs de multiples façon de s'amuser avec des 1 contre 1, 3 contre 3 et évidemment le mode classique en 5 contre 5. Outre le parquet, votre influence devra aussi se faire en coulisse, auprès des joueurs et du staff, avec la possibilité de faire progresser votre équipe. Visuellement, le jeu impressionne avec un beau moteur graphique. Côté gameplay, c'est aussi de bonne facture, bien qu'il manque le support des manettes à date.





Arcado Champs (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, 1,2 Go, iOS 16.1, Gape Labs) Quand le flipper rencontre la stratégie ! Arcado champs est un jeu de stratégie multijoueur en temps réel dans lequel vous construisez votre escouade qui s'engage dans des batailles épiques basées sur les résultats générés par les tours de la machine à sous pendant le jeu. Défendez votre côté de l'arène contre l'adversaire. Abattez la tour de votre adversaire pour remporter le match. La stratégie joue un rôle essentiel pour vous permettre de détruire les personnages et la base de l'adversaire. Vous pourrez améliorer vos personnages, les fusionner et plus encore dans ce tower defense unique. Une très belle surprise !





BROK the InvestiGator (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,1 Go, iOS 15.0, Fabrice Breton) "BROK" est un jeu d'aventure mêlant action beat 'em up et RPG dans un univers "light cyberpunk" où les animaux dominent et les humains vivent sous des dômes pour échapper à la pollution, avec Brok, un détective privé et ancien boxeur, explorant des vérités sombres aux côtés de Graff, le fils de sa défunte femme, dans une quête qui pourrait révéler un destin tragique lié à leur propre existence. Ils doivent naviguer à travers un monde dangereux et corrompu pour dévoiler leur destin et résister aux menaces omniprésentes.





Invincible: Guarding the Globe (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.13, 215 Mo, iOS 12.0, Ubisoft) Invincible: Guarding the Globe est un RPG passif en équipe dans l'univers d'Invincible qui combine une nouvelle histoire encore jamais parue dans les comics d'Invincible ou dans la série Amazon Prime TV avec des combats en équipe sanglants, de la collection de personnages, de la gestion d'équipe, des caractéristiques des idle RPG et, bien sûr, des graphismes à couper le souffle. Un titre intéressant signé Ubisoft qui accompagne la saison 2 d'Invincible.





Please, Touch The Artwork 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 343 Mo, iOS 12.0, Meynen Studio) Une aventure relaxante d'objets cachés.

Explorez des tableaux emblématiques, collectez des objets pour leurs habitants excentriques et résolvez des énigmes décontractées.

Découvrez l'univers de James Ensor, pionnier belge de l'art moderne.





Rainbow Six: SMOL (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 337 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un jeu réservé aux abonnés Netflix. Inspiré par la licence à succès "Rainbow Six", voici un jeu de tir décalé où vous allez devoir désamorcer des bombes, libérer des otages et massacrer vos ennemis, le tout en escouade. Nouvelle recrue chez Rainbow, votre mission consiste à démolir des portes à coups de pied et à régler leur compte aux membres d'une secte. Débarrassez le monde de Smol de la menace mystérieuse qui plane et trouvez un moyen de ramener vos coéquipiers chez eux.

Un beau mélange entre action et stratégie signé Ubisoft !









Warframe (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 99 Mo, iOS 14.0, Digital Extremes) Warframe Mobile, basé sur le titre original de 2013, vous met dans la peau d'un puissant guerrier aux côtés de vos amis. Vous équiperez une Warframe, une armure bio-métallique, pour libérer des pouvoirs puissants et utiliser une variété d'armes dévastatrices tout en explorant un système interplanétaire étendu. La coopération en équipe est un pan important du titre, tout comme la progression. Warframe offre une expérience libératrice où les joueurs peuvent choisir des armes et des capacités pour le plaisir, avec la possibilité de se spécialiser dans les types de dégâts ou d'améliorer l'équipement en mélangeant n'importe quel Warframe avec n'importe quelle arme.



Le jeu présente diverses factions ennemies nécessitant des stratégies différentes, et bien qu'il comprenne des modes JcJ, l'attrait principal réside dans le mode JcE et la poursuite de l'amélioration et de la personnalisation par le biais d'un système de modélisation complexe. Ce système permet une personnalisation poussée de l'équipement et des capacités, bien qu'il puisse être intimidant pour les nouveaux venus, soulignant le mélange de liberté de jeu et de défi que représente la maîtrise des mécanismes complexes du jeu.









Nouveaux jeux payants iOS :

Button City (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 858 Mo, iOS 12.0, Subliminal) Fennel est un petit renard timide qui vient d'emménager en ville. Après avoir découvert la salle d'arcade locale, il se fait de nouveaux amis et se retrouve emporté dans un tourbillon d'aventures pour la sauver de la fermeture par les pattes du gros chat avide Peppermint Pepperbottom !









Hidden Through Time 2 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 473 Mo, iOS 16.0, Rogueside NV) Rejoignez Clicky dans une nouvelle aventure enchantée inspirée par des livres comme Où est Charlie?. Nommé Hidden Through Time 2, cet adorable jeu d'objets cachés en 2D saura vous ravir grâce à son ton ludique, son ambiance chaleureuse et son côté amusant qui n'en finit pas. Recherchez tous les objets dissimulés et éparpillés dans des mondes dessinés à la main, et débloquez d'autres surprises au passage.





Polimines Deluxe (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 24 Mo, iOS 14.0, Penguin Pop Games LLC) Polimines Deluxe combine le Démineur et les Nonogrammes pour une expérience captivante. Plongez dans un jeu difficile où la pensée logique est essentielle et où les motifs cachés sont omniprésents. Tous les niveaux sont conçus à la main, de sorte qu'il n'est jamais nécessaire de deviner.





Remortal: A Spiritual Journey (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.01, 656 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games) Remortal est un runner intense et plein d'action à la première personne dans un monde curieux et métaphorique. Les niveaux sont une allégorie des différentes étapes de la vie de votre héros. En progressant, vous acquerrez de nouvelles capacités tout en prenant conscience des émotions du protagoniste.