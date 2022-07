Totally Accurate Battle Simulator arrive officiellement sur mobile !

L'hilarante simulation de bac à sable basée sur la physique, Totally Accurate Battle Simulator, existe depuis des années maintenant, malheureusement pas sur mobile. Et pourtant, nombreux sont les clones qui sont apparus pour essayer de gagner de l'argent alors que le jeu officiel n'a jamais été porté. Plus d'une demi-décennie plus tard, le jeu Totally Accurate Battle Simulator du studio indépendant Landfall Games arrive officiellement sur les mobiles grâce à XD Inc. L'annonce a été faite lors du showcase TapTap Presents ce week-end.

Une bonne nouvelle pour les fans de Totally Accurate Battle Simulator

La FAQ officielle de la version mobile de Totally Accurate Battle Simulator confirme qu'il s'agira également d'une version payante, donc premium. Regardez la bande-annonce de la version mobile de Totally Accurate Battle Simulator ci-dessous :

Totally Accurate Battle Simulator est en cours de développement pour les mobiles chez le studio XD Inc. Il est également prévu de sortir sur consoles via Landfall Games. Il y aura du crossplay entre iOS et Android, mais pas entre le mobile et le PC/console comme confirmé dans la foire aux questions. La prise en charge des mods sur les mobiles sera probablement travaillée également, ce qui est une autre bonne nouvelle étant donné l'importance de ces modifications dans la version PC. Les détails concernant les performances et les exigences minimales pour les mobiles seront révélés ultérieurement. En attendant d'obtenir plus d'informations sur Totally Accurate Battle Simulator sur mobile, vous pouvez le consulter sur Steam.

Avez-vous déjà joué à Totally Accurate Battle Simulator sur PC et êtes-vous impatient de le voir sur mobile maintenant qu'il est officiellement disponible ?