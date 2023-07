Six Ages 2, une histoire interactive et stratégique au tour par tour sur iOS et PC

Le successeur spirituel de King of the Dragon Pass, Six Ages : Ride Like the Wind est sorti sur iOS il y a quelque temps et avait épaté les amateurs du genre avec un gameplay parfaitement calibré.



Alors que le studio A Sharp a récemment annoncé que Six Ages 2 : Lights Going Out était en cours de développement pour les plateformes iOS et PC, nous connaissons enfinla date de sortie de Six Ages 2 : Lights Going Out pour toutes les plateformes. Mieux, les précommandes sont lancées sur l'App Store.

Six Ages 2: Lights Going Out arrive sur iPhone et iPad

Six Ages 2 : Lights Going Out apportera son mélange d'histoire interactive et de stratégie au tour par tour avec plus de 505 000 mots et le monde de Glorantha sur iOS et PC le mois prochain. Regardez la nouvelle bande-annonce de la date de sortie de Six Ages 2 : Lights Going Out ci-dessous :

Six Ages 2 : Lights Going Out et Six Ages : Ride Like the Wind peuvent être joué dans n'importe quel ordre.

La vie après les mythes. La mort, le désastre, le désespoir.

Ce nouvel épisode de la série des Six âges est un livre de survie autonome combinant fiction interactive et stratégie au tour par tour. Le monde se termine et la survie de votre petit clan dépend de la façon dont vous gérez ses relations avec les dieux restants et leurs disciples.

Que vous ayez affaire à des fantômes en colère, à la politique du clan, à des dieux ennemis ou à des conseillers qui se chamaillent, il y a rarement une "bonne" ou une "mauvaise" réponse, car la simulation approfondie rend votre situation particulière unique. Vos choix ont un impact socio-économique, et certaines conséquences peuvent ne pas être évidentes avant des décennies, et peuvent affecter les générations futures de la lignée d'un personnage.



Vous pouvez actuellement précommander Six Ages 2 : Lights Going Out sur l'App Store pour iOS au prix de 9,99 $. Le développement de ce jeu a commencé en septembre 2018, quelques mois après le lancement du premier jeu. À noter que le titre est complètement accessible via VoiceOver.



Télécharger le jeu Six Ages 2: Lights Going Out