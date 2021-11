Plan B From Outer Space : le livre interactif qui se mêle à une aventure intergalactique

Il y a 1 jours à 15:57 (Màj il y a 1 jours à 16:14)

Corentin Ruffin

Pour les plus vieux d'entre vous, peut-être connaissez-vous déjà le concept des livres dont vous êtes le héros ? Ces récits où vous faites partie intégrante du scénario et où vous devez faire des choix, pas souvent faciles, pouvant vous mener à une triste fin. Eh bien aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu du nom de Plan B From Outer Space (v1.1, 595 Mo, iOS 10.0) qui reprend ce concept de fort belle façon.

Comme vu lors des sorties jeux la semaine dernière, ce jeu vous emmène dans une aventure intergalactique en s'inspirant d'histoires classiques de science-fiction. Voici son trailer :

Plan B From Outer Space : le jeu dont vous êtes le héros

Nous étions en train de voler dans l'espace, en nous occupant de nos propres affaires d'alien, quand - bang ! - un météore nous a frappé en plein dans la vessie du quoxel ! On dirait qu'on a atterri en catastrophe sur ce monde étrange. Donc, chop chop ! Utilisez vos pouvoirs de métamorphose, déguisez le vaisseau, et trouvez un moyen de fuir cette misérable planète au plus vite !



Où sommes-nous tombés ? Comment le saurais-je ? Je ne suis qu'une IA hautement développée ! Mes scans montrent que nous sommes dans un étrange pays de bière... de bretzels... et euh, de BAVARIAIS ! Restez vigilants, soyez prêts et restez visqueux, si la situation l'exige. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas préparés à ce qui va arriver...

Une véritable réussite, qui ne vous laissera pas indifférent, à condition de parler anglais puisque le jeu n'est disponible (pour le moment) que dans la langue de Shakespeare. Néanmoins, cette belle aventure vous permettra non seulement de l'améliorer, mais également de découvrir une histoire très prenante, bien que sans queue ni tête !

