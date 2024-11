Miniatures est un jeu d'aventure interactif en 4 courtes expériences

Si vous êtes à la recherche d'une expérience sur iPhone (ou iPad), pourquoi ne pas tenter « Miniatures » ? Loin des jeux d'action bourrins, cette anthologie de quatre histoires du développeur Other Tales, nominé aux BAFTA, se présente comme un livre de contes interactif dans lequel vous devez résoudre des énigmes pour progresser.

En ouvrant une ancienne boîte en bois, vous plongez dans quatre mondes distincts, chacun avec des récits enchanteurs et des décors dynamiques (faits main), le tout vu à travers le prisme de l'imagination innocente d'un enfant.

À l'intérieur d'une vieille boîte en bois se cachent quatre étranges objets : un jouet en forme de lézard, une phalène séchée, un tournevis et un coquillage. Chacun a une histoire bien curieuse à raconter...



Plongez dans quatre souvenirs dessinés à la main et dévoilez les mystères qui se cachent sous une surface à première vue calme. Savourez une histoire après l'autre ou enchaînez-les dans ce jeu d'aventure en solo sur les histoires que nous nous racontons et comment celles-ci façonnent le monde.