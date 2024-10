L'aventure de Mimi en Dordogne arrive sur iPhone et iPad !

Quand la peinture rencontre les jeux vidéo, ça donne souvent quelque chose de magique, avec une expérience inoubliable à la clé. Dordogne en fait partie, tout comme Terra Nil ou Mirages d'hiver.



Signé du studio français Umanimation, Dordogne nous propose une charmante aventure narrative où vous jouez une jeune fille nommée Mimi qui doit composer entre le passé et le présent. Après les consoles et les PC, le jeu s'apprête à débarquer sur nos mobiles, en tout cas sur l'App Store.

Découvrez le magnifique jeu "Dordogne"

Pour commencer, voici la promesse des développeurs de Begles :

Plongez dans une expérience narrative unique, embarquez pour un voyage vibrant qui éveillera vos sens et évoquera de chaleureux souvenirs.

Ensuite, jetez immédiatement un oeil à ce qui vous attend dans Dordogne grâce à la bande-annonce :

Comme expliqué plus haut, vous incarnez Mimi, une jeune fille qui doit plonger dans les souvenirs de son enfance en redécouvrant les moments précieux partagés avec sa grand-mère décédée. À mesure que vous explorez le lien entre votre passé et votre présent, vos décisions d'adulte révèleront des secrets de famille enfouis.



Vous l'aurez compris, Dordogne joue avec nos émotions. Revivez un jour inoubliable, juste avant votre treizième anniversaire, lorsque vous partiez à l'aventure avec votre grand-mère et vos nouveaux amis dans la campagne de la Dordogne. Que s'est-il passé ce jour-là ? Entre balades en bateau sur la rivière et découvertes fascinantes, comme un mystérieux dragon sous-marin, l'été vous réserve bien des surprises et des révélations familiales.

Au-delà de l'histoire captivante, Dordogne nous transporte avec ses paysages ensoleillés de ce département de la Nouvelle-Aquitaine, magnifiquement représentés à travers des aquarelles peintes à la main. Chaque Au fil de votre aventure, laissez-vous envahir par les sensations : les panoramas, les sons, les odeurs, tout ce qui évoque vos souvenirs d'été. Vous aimez un plan en particulier ? Vous pouvez tenir un journal dans lequel vous capturerez ces moments uniques et nostalgiques, vous poussent même à vous poser des questions sur votre propre condition.

Télécharger Dordogne

Si cette aventure vous intrigue, sachez que Dordogne sortira sur l'App Store le 2 décembre, les précommandes étant ouvertes. Mais avec un peu de chances, la date pourrait être avancée. À noter qu'Android n'est pas concerné pour le moment.



Espérons en tout cas que le jeu soit traduit en français, comme c'est le cas sur Steam.

En attendant, ceux qui ont une PlayStation, une Xbox, une Nintendo Switch ou un PC peuvent se le procurer pour un prix compris entre 10 et 30 € selon la plateforme.

