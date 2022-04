Le jeu de plateforme Dadish 3 revient bientôt sur iOS, Android et consoles

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Le jeu Dadish du talentueux développeur Tom Young a vu une suite sortir au début de l'année dernière avec Dadish 2, et nous aurons un troisième titre en juin prochain. Dadish 3 sera disponible sur iOS, Android, Switch, PlayStation, Xbox et PC. Dadish 3 met en scène un père "radis" qui tente de retrouver ses enfants qui sont montés dans un bus pour une sortie scolaire suspecte.

Dadish 3 est prévu pour le 15 juin prochain

Regardez la bande-annonce vidéo de Dadish 3 ci-dessous :

L'aventure ne sera pas de tout repos puisque votre Dadish pataugera dans un égout, se perdra dans le désert, chevauchera un dauphin et retrouvera à contrecœur son épouse dont il s'est séparé. La fameuse Momato.



Comment à chaque fois, l'humour est omniprésent, tout comme la difficulté qui nous rappelle au bon souvenir des jeux d'antan comme Super Mario où chaque erreur se paye cash.



Dadish 3 sera gratuit sur iOS et Android avec un seul in-app pour supprimer les publicités. Le prix de cet achat est de 2,99 € selon la page de l'App Store. Sur consoles et PC, Dadish 3 sera proposé au prix de 9,99 €. Si vous souhaitez l'essayer au lancement le 15 juin, vous pouvez précommander Dadish 3 sur l'App Store pour iOS. En attendant, retrouvez Dadish et Dadish 2.

