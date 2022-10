Divinity Original Sin 2 baisse son prix de 10 € sur iPad (+ test)

Divinity Original Sin 2 de Larian Studios a été lancé sur iPad par Elverils en 2021 avec un prix élevé, largement justifié par la qualité du portage.



Si l'on attend toujours le premier opus (le studio ayant même posé la question aux joueurs), sachez qu'une superbe promotion est en cours avec Divinity : Original Sin 2 qui passe pour la première fois de 27,99 euros à 17,99 euros. La page de l'App Store ne mentionne pas la durée de validité de cette réduction, mais c'est le moment idéal pour se procurer l'un des meilleurs jeux pour iPad si ce n'est déjà fait. Et c'est aussi l'occasion de partager notre avis sur le jeu avec un test rapide.

Divinity Original Sin 2 à prix réduit

Regardez le trailer de Divinity Original Sin 2 sur iPad ci-dessous :

Lorsque Divinity : Original Sin 2 est sorti sur iPad en mai de l'année dernière, il a tout de suite conquis les amateurs du genre, et au-delà, le faisant d'ailleurs entrer dans notre top des jeux mobiles 2021. Si vous possédez un iPad assez récent (iPad Mini 6, iPad Pro 2018, iPad Air 4 minimum), vous pouvez acheter Divinity : Original Sin 2 sur l'App Store dès maintenant à prix réduit. Le tarif normal de 27,99 € est déjà la moitié du prix des autres plateformes.

ROULE POUR LA DIVINITÉ

UN JEU DANS LEQUEL VOUS DÉFINISSEZ LE MONDE ; LE MONDE NE VOUS DÉFINIT PAS.



Un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant sorti de sa tombe ? Découvrez comment le monde réagit différemment à qui - ou à ce que - vous êtes. Qu'il s'agisse d'un humain, d'un lézard, d'un elfe, d'un nain ou d'un mort-vivant, chaque membre de votre groupe peut être un intérêt romantique, un allié, un ami... ou un ennemi. Les relations sont fragiles sur le chemin de la Divinité. Notre système unique d'étiquettes, ainsi que des traits de caractère significatifs, garantissent que votre personnage ne ressemble à aucun autre.



UNE LIBERTÉ RÉELLE, SANS ENTRAVE, COMME VOUS N'EN AVEZ JAMAIS CONNUE AUPARAVANT.



Allez partout, parlez à tout le monde et interagissez avec tout. Tuez n'importe quel PNJ, parlez à tous les animaux et trouvez vos propres solutions aux quêtes en utilisant votre imagination plutôt qu'en suivant un script. Même les fantômes peuvent cacher un ou deux secrets... Vos sorts et vos capacités font de vous un adversaire redoutable en combat, mais vous pouvez aussi les utiliser pour explorer, expérimenter et changer le monde.



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE COMBAT AU TOUR PAR TOUR.



Avec un système de compétences sans classe combiné aux traits personnels que vous choisissez pour votre personnage, vous avez accès à une bibliothèque de 200 compétences à travers 12 écoles de compétences. Des éléments comme le feu, le poison, la glace et l'eau peuvent être combinés pour créer des attaques dévastatrices, des pièges astucieux et des solutions de quêtes ingénieuses.

Notre avis sur ce RPG de qualité

Après les sueurs froides procurées par le douteux portage sur Nintendo Switch, Divinity : Original Sin 2 sur iPad n'est pas seulement beau et agréable à regarder, mais il offre quelques choses que les versions console n'ont pas, tout en étant le meilleur et le plus pratique moyen de jouer au jeu en déplacement.

Si vous n'avez jamais joué ou entendu parler de Divinity : Original Sin 2, il s'agit d'un RPG au tour par tour qui vous pousse à prendre des décisions stratégiques. Divinity : Original Sin 2 va changer votre perception des jeux de rôle en général, tant il est bon dans tous les domaines. Malgré qu'il s'agisse de la suite, vous pouvez absolument jouer à ce jeu avant Divinity : Original Sin premier du nom. Divinity : Original Sin 2 se déroule à Rivellon des centaines d'années après le jeu original et commence très fort dès le tutoriel. Vous incarnez un Sourcerer (qui est en fait un mage) sur un navire en route vers une île. Chaque petit pas dans les premières heures du jeu vous donne beaucoup de liberté et la quantité de dialogues vocaux dès le début est impressionnante. Cette liberté est importante car explorer, parler aux gens et prendre des décisions constituent une grande partie du jeu.



En termes de contenu, Divinity : Original Sin 2 sur iPad est l'incarnation de l'édition définitive du jeu, avec toutes les corrections, améliorations et mises à jour de l'original. Une chose à garder à l'esprit est la façon dont Divinity : Original Sin 2 est téléchargé sur l'iPad. Vous téléchargez initialement quelques giga-octets, mais on vous demande de télécharger un peu plus de 13 Go après le premier segment que vous jouez sur le navire. Un conseil donc, faite beaucoup de place car, au final, Divinity : Original Sin 2 occupe plus de 17 Go sur un iPad. Et vu la claque visuelle, on comprend que les développeurs ont du mettre le paquet sur les ressources à embarquer.



Divinity : Original Sin 2 propose trois options de contrôle, mais malheureusement, il n'offre pas la possibilité d'utiliser un mélange. Vous pouvez jouer avec les toutes nouvelles commandes tactiles conçues pour la version iPad de Divinity : Original Sin 2, avec une manette comme dans la version console, ou même faire l'expérience du PC avec le support du clavier et de la souris. Ces trois systèmes de contrôle ont des interfaces adaptées et des invites de boutons appropriées, ce qui est impressionnant à voir. Cela va même jusqu'à des invites de boutons différentes pour les manettes PlayStation et Xbox. Le seul problème potentiel est que l'écran partagé ne prend en charge qu'un seul bouton d'invite, même si les deux joueurs utilisent des manettes différentes.



En parlant d'écran partagé, Divinity : Original Sin 2 sur iPad prend en charge le jeu coopératif sur un appareil. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par la version Nintendo Switch, ce qui n'est pas surprenant étant donné les nombreuses coupes effectuées pour que le jeu puisse fonctionner à 30 images par seconde sur la console hybride du nippon. L'écran partagé est essentiellement le rendu de deux jeux à la fois et c'est assez époustouflant à voir sur un iPad. Sur l'iPad Pro, le framerate (le taux de trame) n'atteint même pas les 60 FPS (à voir sur iPad Pro M2), mais il fait mieux que sur une PS4 Pro.



Pour revenir sur le gameplay, au final on se rend compte que les commandes tactiles sont bien adaptées et agréables à utiliser, plus qu'une manette. Avec les commandes tactiles, les icônes de la barre d'outils sont plus grandes, les cibles tactiles des menus sont plus grandes et vous avez la possibilité de faire un panoramique et de pincer n'importe où sur l'écran pour changer de caméra. Les infobulles dans le jeu font un excellent travail pour vous habituer aux commandes si vous n'avez jamais joué au jeu auparavant, et ce dès le départ.



Visuellement, Divinity : Original Sin 2 est donc époustouflant. Au-delà des seules textures et des modèles, les panoramiques et les zooms sont fluides et le taux de rafraîchissement tient très bien dans les moments plus chargés. Les temps de chargement sont également bien meilleurs que sur consoles. Une chose à garder à l'esprit est que l'iPad chauffe après une session prolongée.

L'autre aspect saisissant de ce portage concerne la partie audio. En plus du doublage, la bande-son de Borislav Slavov est fantastique et pleine de mélodies mémorables. Elle figure en bonne place comme les BO de FTL, Risk of Rain et Bloodborne.



Dernier point important, Divinity : Original Sin 2 supporte le jeu en ligne multiplateforme sur Windows et macOS, mais l'absence de synchronisation des sauvegardes dans le nuage de Steam est dommageable. La solution de contournement consiste à utiliser le partage de fichiers iTunes. Avoir une synchronisation Steam comme la version Nintendo Switch ferait de Divinity : Original Sin 2 sur iPad la meilleure version du jeu.

Mais pour la plupart des gens, le plus gros problème de Divinity : Original Sin 2 sur iPad n'a rien à voir avec le gameplay, les contrôles, les visuels ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit finalement de sa compatibilité. Divinity : Original Sin 2 est un jeu très exigeant sur iPad, et il faut don un appareil très récent pour le faire tourner.



Si vous aimez Divinity : Original Sin 2 sur d'autres plateformes et que vous aimez les RPG bien charpentés, vous devez absolument tester celui-ci.

Télécharger Divinity - Original Sin 2 à 17,99 €