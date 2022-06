Divinity Original Sin 2 supporte enfin le dernier iPad mini 6

Bonne nouvelle pour les fans de Divinity Original Sin 2, un RPG dantesque sorti il y a un an tout pile, puisqu'il ajoute le support d'un nouvel appareil. Non, ce n'est pas l'iPhone mais l'iPad Mini 6, la plus petite des tablettes qui s'en sort très bien avec sa puce A15 qu'il partage avec l'iPhone 13.

Divinity Original Sin 2 est un chef d'oeuvre

Les studios Larian et Elverils aura donc pris son temps pour supporter l'iPad Mini 2021 sorti il y a environ neuf mois. Nous avons fait un test rapide, le jeu se comporte très bien, mais la tablette chauffe pas mal au bout d'un quart d'heure. Normal me direz-vous, le titre est magnifique, avec une ambiance dantesque. Le tout demande d'ailleurs 18 Go pour s'installer !



Regardez la bande-annonce de la version console de Divinity: Original Sin 2 ci-dessous :

Créez-vous un héros et changez le monde. Vous avez toujours rêvé de jouer un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant revenu d'outre-tombe ? Aucun problème ! Mais attention, car les personnages que vous croiserez réagiront différemment selon ce que vous êtes.

Si vous n'avez jamais joué à Divinity, on parle d'un successeur spirituel des classiques comme Ultima, Baldur's Gate ou Neverwinter Nights. Vous devez monter votre groupe et développer des relations complexes avec vos compagnons d'aventure, mais aussi affronter des ennemis redoutables au cours de combats au tour par tour qui prennent rapidement une dimension tactique, notamment grâce à la prise en compte nécessaire de l'environnement.



Outre des combats engageants, Divinity Original Sin 2 dispose de quêtes diablement ficelées et d'un système de progression parfaitement dosé. Seul ou en coop jusqu'à 4 joueurs, ce jeu est un bijou qu'on peut apprécier en tactile, mais aussi à la manette ou avec une souris et un clavier. Sans oublier les sauvegardes croisées entre de multiples appareils, et le mode cross-play pour jouer sur Mac et iPad. C'est un sans faute !

Quelles nouveautés dans Divinity Original Sin 2

Les nouveautés de la version 3.6.73 :

Ajout d'assistance pour la résolution iPad Mini

Amélioration de l'enregistrement des instructions joueur quand on touche certains éléments de l'interface

Zoomer/dézoomer à l'aide de la molette de la souris fonctionne désormais correctement

Correction de plusieurs soucis de localisation dans le processus de création de personnage

Correction de plusieurs soucis de chevauchement dans la fenêtre du personnage

Correction des icônes qui n'apparaissaient pas quand on faisait glisser un objet dans l'inventaire en mode clavier

Correction de plusieurs plantages liés à l'utilisation de la mémoire

Correction d'un plantage qui se produisait quand on lançait le jeu avec les sauvegardes croisées Steam activées en mode hors ligne

Correction d'un plantage lié à la mémoire quand on synchronisait un grand nombre de sauvegardes sur Steam

Appareils pris en charge :

iPad Mini (2021)

iPad Pro 11 (2021)

iPad Pro 12.9 (2021)

iPad Air (2020)

iPad Pro 11 (2020)

iPad Pro 12.9 (2020)

iPad Pro 11 (2018)

iPad Pro 12.9 (2018)

