Steam abandonne macOS Mojave, adieu les jeux 32 bits

Après l'arrêt du support de SteamVR en 2020, la société derrière Half-Life vient d'annoncer la fin d'une autre ère. Par le biais d'une page web d'assistance, Valve a annoncé cette semaine qu'elle abandonnerait le support de macOS High Sierra et macOS Mojave au début de l'année 2024. Si cela ne concerne pas un grand nombre d'utilisateurs, ce changement marque surtout la fin de la plupart des jeux 32 bits pour macOS.

Si Steam ne vous dit rien, c'est que vous ne jouez pas sur Mac, PC ou Linux. Il s’agit de la référence des magasins de jeux vidéos en ligne, le pendant de l'App Store.

Valve arrête le support des jeux 32-bits sur Mac

Sur son site d'assistance, Steam indique qu'il "cessera officiellement de prendre en charge macOS 10.13 (High Sierra) et 10.14 (Mojave)" le 15 février 2024.

Après cette date, les installations existantes de Steam Client sur ces systèmes d'exploitation ne recevront plus de mises à jour d'aucune sorte, y compris les mises à jour de sécurité. Le service d'assistance Steam ne sera pas en mesure d'offrir aux utilisateurs une assistance technique pour les problèmes liés aux anciens systèmes d'exploitation, et Steam ne pourra pas garantir la continuité du fonctionnement de Steam sur les versions de systèmes d'exploitation non prises en charge.

S'il n'est pas surprenant que Steam ne fasse plus d'effort pour prendre en charge des systèmes d'exploitation anciens, l'effet secondaire est en revanche plus regrettable. macOS 10.14 Mojave, lancé en 2018, était la dernière version à pouvoir exécuter des jeux 32 bits sur macOS, Apple ayant mis fin à la prise en charge des applications 32 bits avec macOS Catalina l'année suivante. C'est la raison pour laquelle Half-Life gratuit n'était pas accessible à tous dernièrement.



Steam utilise cet argument, ajoutant que seuls 2 % des utilisateurs seront impactés :

Apple a choisi d'abandonner la prise en charge des applications 32 bits dans macOS 10.15 (sorti en 2019), et comme de nombreux développeurs n'ont pas mis à jour leurs jeux pour prendre en charge les exécutables 64 bits, certains jeux cesseront effectivement de fonctionner sur macOS. Le magasin Steam cessera de considérer les jeux qui ne proposent que des binaires macOS 32 bits comme compatibles avec Mac à la fin de l'année 2023. Plus de 98 % des clients Steam sur Mac utilisent déjà macOS 10.15 ou une version plus récente. Cela signifie que les jeux et applications 32 bits ne fonctionnent plus sur votre système d'exploitation actuel.

Steam en remet une couche, expliquant qu'il n'est pas bon de rester sur d'anciens systèmes d'exploitation car ils contiennent des failles de sécurité :

Nous encourageons vivement tous les utilisateurs de macOS 10.13/10.14 à effectuer la mise à jour le plus tôt possible. Apple a mis fin aux mises à jour de sécurité et à l'assistance technique pour macOS 10.13 en décembre 2020 et pour macOS 10.14 en octobre 2021. Les ordinateurs équipés de ces systèmes d'exploitation, lorsqu'ils sont connectés à Internet, sont susceptibles d'être infectés par de nouveaux logiciels malveillants et d'autres exploits qui ne seront pas corrigés. Ces logiciels malveillants peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des pannes de votre PC, de Steam et de vos jeux. Ces logiciels malveillants peuvent également être utilisés pour voler les informations d'identification de votre compte Steam ou d'autres services.

Malgré l'arrêt du support de ces deux versions de macOS par Steam, l'application et les jeux devraient toutefois toujours fonctionner. Si vous jouez sur High Sierra ou Mojave, vous pouvez évidemment conserver vos jeux. Seules les mises à jour de ces derniers ne seront pas disponibles, le cas échéant.



Qui est concerné par cette (mauvaise) nouvelle ? Rappelons que la société américaine a lancé sa nouvelle Steam Deck OLED tout récemment.