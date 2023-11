Valve rend Half-Life gratuit sur les vieux Mac pour ses 25 ans

25 ans après la sortie d'un des monuments des jeux vidéos sur PC, Valve Software rend Half-Life gratuit pour une durée limitée, bien qu'il faille bien comprendre un détail fâcheux pour y jouer sur macOS.

Half-Life a marqué l'histoire

Le célèbre jeu PC Half-Life est sorti le 19 novembre 1998. Ce jeu de tir à la première personne (FPS) a introduit de nombreuses technologies et concepts nouveaux dans l'industrie du jeu, et a permis à Valve de devenir une force majeure en créant la vitrine numérique Steam.

Parmi les innovations d'Half-Life, on trouve un mélange d'action, d'exploration et de tir, des PNJ importants et attachants, un level design très poussé pour l'époque, ou encore l'introduction de nouveaux mécanismes tout au long du jeu. Mais surtout, Half Life a révolutionné le genre des FPS en intégrant des événements scénarisés dans le gameplay.



Auparavant, les jeux FPS consistaient essentiellement à courir et à tirer. Il y avait des choses à tuer dans le monde et des défis de navigation, mais c'était juste le niveau tel qu'il était. S'il y avait une histoire, elle était principalement racontée par des scènes coupées ou du texte entre les niveaux.



Half Life a changé tout cela. Vous, Gordon Freeman, étiez dans l'histoire tout le temps, elle se déroulait autour de vous dès le premier instant où vous avez commencé et vous étiez immergé dans l'histoire à tout moment.

Dans Half-Life, les joueurs incarnent un scientifique travaillant dans le centre de recherche secret de Black Mesa. À la suite d'un accident, Gordon introduit une invasion extraterrestre sur la Terre, qui envahit le centre et déclenche un compte à rebours pour s'échapper.

Un anniversaire à fêter

Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Valve offre gratuitement aux utilisateurs de Steam la possibilité d'ajouter Half-Life à leur compte. La réduction de 100 % est valable jusqu'à ce jour, les joueurs pouvant conserver le jeu s'ils l'acquièrent avant la date limite.



Bien que le jeu soit gratuit, les joueurs sur Mac pourraient avoir des difficultés à y jouer, car Valve prévient qu'il n'est "pas compatible avec macOS 10.15 Catalina ou supérieur", Apple ayant mis fin à la prise en charge des applications 32 bits avec cette version du système d'exploitation. Les solutions de contournement consistent à jouer au jeu sur un Mac exécutant macOS Mojave ou une version antérieure, à installer Mojave sur un volume APFS distinct et à démarrer dessus, ou à utiliser Boot Camp pour lancer la version Windows. Le jeu est également disponible sous Linux.



En tout cas, les développeurs ont même mis à jour leur bébé pour fêter tout cela :

Le même jeu auquel vous avez joué en 1998, restauré, enrichi et redynamisé

Nous avons mis au point une nouvelle page Web pour mettre en exergue tous les changements de cette mise à jour, mais voici les améliorations les plus saillantes apportées au jeu de base.



• Les paramètres graphiques ont été mis à jour, l'éclairage a été corrigé et le champ de vision s'adapte maintenant aux écrans larges.

• Le réseau Steam et les contrôleurs sont maintenant pris en charge.

• Le jeu fonctionne maintenant parfaitement sur Steam Deck !



Une pléthore de contenus inédits (et restaurés)

La mise à jour du 25ᵉ anniversaire de Half-Life inclut du contenu issu de Half-Life: Uplink ainsi que quatre (4 !) nouvelles cartes pour le mode multijoueur. Et pour les véritables nostalgiques, nous avons aussi restauré du contenu provenant des versions alpha du jeu, notamment le menu principal original et certains prototypes de modèles de personnages.

Les nouveautés d'Half-Life :