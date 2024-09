Valve abandonne les versions Mac de Team Fortress 2, CS Source, Half-Life et autre Portal

Pendant qu'Apple s'active toujours plus pour attirer les développeurs sur MacOS, notamment la nouvelle version Sequoia présentée lundi lors de la WWDC 24, l'éditeur Valve a supprimé la prise en charge du Mac pour un grand nombre de ses jeux historiques. Des titres comme Counter-Strike, Half-Life et autre Portal sont concernés.

Steam fait le ménage sur Mac

Selon le site SteamDB, une base de données dédiée à Steam de Valve, l'entreprise a publié le 12 juin une mise à jour qui supprime la prise en charge de macOS. Les jeux supprimés jusqu'à présent sont les suivants :

Counter-Strike : Source

Day of Defeat : Source

Half-Life 2

Half-Life 2 : Lost Coast

Half-Life Episode 1

Half-Life Episode 2

Left for Dead 2

Portal

Portal 2

Team Fortress 2

Alors que les joueurs attendent toujours le portage de titres plus récents de Valve, comme Counter-Strike 2, certains jeux classiques sont supprimés. Paradoxalement, Counter-Strike original et DOTA 2 sont toujours compatibles avec macOS. La raison n'est pas connue, mais cela doit certainement être due au coût de maintenance de ces anciens jeux. La plateforme d'Apple évolue rapidement depuis 2020 et les puces maisons, mais ces classiques ont été développés pour l'architecture Intel et des API qui sont désormais dépréciées. Le nombre de joueurs actifs n'étant probablement plus très élevé, le calcul est vite fait.

La solution : Game Porting Kit

Ce n'est pas parce que Valve a abandonné la prise en charge de macOS pour une grande partie de sa bibliothèque de jeux qu'il est impossible d'y jouer sur Mac. La version 2023 de Game Porting Toolkit (GPTK) est un conçu pour aider les développeurs à porter leurs jeux sur Mac. Des applications comme Whisky tirent parti de ce framework, permettant aux utilisateurs de télécharger les versions Windows de Steam et de jouer aux jeux qu'ils ont achetés sur le Mac. Les performances sont très bonnes, comme vu sur Fallout 4.



Mieux, GPTK 2, dévoilé lors de la WWDC 2024 sur macOS Sequoia, fait passer le framework au niveau supérieur et a permis de débloquer la possibilité de jouer à quelques titres importants sur Mac, notamment Returnal, Uncharted et d'autres titres AAA de la PS5.