Whisky fait parfaitement tourner Fallout 4 "next-gen" sur Mac

C'est le grand jour pour les fans de Fallout 4, puisque la mise à jour "next-gen" est enfin disponible sur PC et consoles, mais aussi sur mac grâce à un logiciel appelé Whisky.



Alors que les joueurs ragent à propos de ce patch catastrophique sur PC et PS5 notamment, les possesseurs d'un Mac récent peuvent en profiter pleinement.

Découvrez l'utilitaire Whisky sur Mac

Jusqu'à présent, pour jouer à Fallout 4 sur Mac il fallait soit passer par Steam, soit par GeForce New, soit par Crossover. Désormais, il faut compter avec Whisky, une nouvelle méthode gratuite qui utilise à la fois la technologie Game Porting Toolkit d'Apple, qui est un framework permettant de porter des jeux sur Mac, et de Wine, qui permet aux applications Windows de fonctionner sur Mac.



Bien sûr, Whisky a besoin des jeux pour les lancer, et il se fournit chez Steam.

Whisky est le genre d'outil qu'il vous faut si vous jouez sur Mac et que vous ne voulez pas attendre que les développeurs fassent le travail pour porter le dernier jeu AAA à la mode. Certains ont d'ailleurs testé des titres comme GTA 5, Diablo 4, Cyberpunk 2077, Tekken 8 ou le remaster de Tomb Raider, avec succès.



Mais le jeu du moment n'est autre que Fallout 4, bien aidé par la nouvelle série télévisée Fallout sur Amazon Prime Video, Bethesda n'a pas manqué l'occasion de publier des mises à jour pour de nombreuses entrées de la série. Outre la mise à jour next-gen pour Fallout 4, le jeu mobile Fallout Shelter a également eu droit à une version liée la série TV.



Pour en savoir plus, consultez le site de Whisky.

La mise à jour next-gen de Fallout 4

The #Fallout 4 next-gen update brings with it a new Quality and Performance mode, widescreen support, and 3 free Creation Club content packs for all players!



Check out the full details here: https://t.co/HYW9r8PfIJ pic.twitter.com/EMN2mluunH — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 25, 2024

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-desous de nos amis d'IGN, il s'agit véritablement d'une mise à jour "next-gen" qui fait traverser une génération au jeu, sans changer de plateformes. La version apporte des tonnes d'améliorations graphiques et de performances à Fallout 4, le dernier jeu solo de la franchise. On parle de nouveaux modes "qualité" et "performance", avec, pour le dernier, la possibilité de jouer en 60 fps. On note aussi l'arrivée de nouveaux contenus gratuits pour tout le monde avec le pack « Survivants de l'Enclave », la némésis de la Confrérie d’Acier et une nouvelle quête « Échos du passé ».



Voici toutes les nouveautés techniques :

Versions natives sur PS5 et Xbox Series incluant des modes performance et qualité Mode performance : vise 60 Fps, une résolution en 4K et les paramètres standards reposant sur une mise à l'échelle dynamique de la résolution. Mode qualité : 30 FPS, résolution en 4K, les paramètres en ultra sans mise à l'échelle dynamique de la résolution Note : quand vous êtes connecté à un moniteur en 120HZ, le mode qualité visera alors les 40 FPS. Sur un écran à 1440p, la résolution de Fallout 4 sera à 1440p et 60 fps avec les paramètres en ultra.