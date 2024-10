La mise à jour de Fallout Shelter fête la nouvelle série TV

1 com

Pour célébrer la série Fallout sur Amazon Prime, Bethesda propose des mises à jour et des réductions spéciales pour la franchise sur plusieurs plateformes. En plus d'une promotion de plusieurs titres sur Steam, Fallout Shelter sur mobile, consoles et PC a été mis à jour avec du contenu sur le thème de la série.

Fallout Shelter est de retour

Vault-Tec vous invite à bâtir aujourd'hui le monde de demain avec cette mise à jour officielle comprenant des personnages et des lieux de la série Fallout.

Dans le jeu de construction d'abri anti-atomique le plus célèbre, les joueurs ont tout intérêt à relancer une partie pour découvrir de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages, de nouvelles armes, de nouvelles tenues et bien plus encore inspirés par la série évènement d'Amazon Prime.



Voici toutes les nouveautés :

Nouvelle suite de quêtes inspirée de la série Fallout.

Obtenez les personnages de la série dont Lucy, la Goule, Maximus et bien d'autres.

Visitez des lieux emblématiques de la série dont la Jetée et le Cimetière.

Trouvez et fabriquez la salle aux couleurs de l'abri 33 dans votre abri !

Trouvez une nouvelle armure assistée et fabriquez de nouvelles armes et tenues de la série, et plus encore.

Regardez la bande-annonce de la série Fallout Amazon Prime ci-dessous :

Une combinaison spéciale du Vault 33 peut également être réclamée dès maintenant et jusqu'au 7 mai.



Côté PC et consoles, sachez que le jeu Fallout 76 sera complètement gratuit pour une durée limitée. En outre, le studio a finalement annoncé que la mise à jour Fallout 4 next-gen pour PS5 et Xbox Series X arrivera plus tard dans le mois, le 25 avril.

Télécharger le jeu gratuit Fallout Shelter

