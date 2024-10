CleanMyMac 5 évolue avec un design repensé et de nouveaux outils

MacPaw vient de lancer une nouvelle version majeure de son utilitaire de nettoyage et d'optimisation CleanMyMac. Cette mise à jour 5.0 apporte un design repensé ainsi que des fonctionnalités inédites pour garder votre Mac au top de sa forme.

Une interface simplifiée et plus intuitive

Le premier changement qui saute aux yeux est la refonte de l'interface. Fini le suffixe "X", CleanMyMac adopte un look épuré et moderne. La barre latérale a été grandement simplifiée, ne comportant plus que six modules principaux :

Entretien intelligent

Nettoyage

Protection

Performances

Applications

Mes fichiers inutiles

Cette organisation plus claire permet une prise en main facilitée, même pour les néophytes. Chaque module regroupe des outils ciblés avec des explications moins techniques qu'auparavant.

Traque approfondie des fichiers encombrants

La fonctionnalité "Mes fichiers inutiles" a été particulièrement améliorée. Elle scanne en profondeur votre Mac à la recherche de gros fichiers anciens, de doublons et même d'images quasi-identiques. L'analyse peut prendre un certain temps selon la capacité de stockage, mais le jeu en vaut la chandelle. CleanMyMac est redoutablement efficace pour identifier les fichiers à supprimer sans risque.

Contrôle permanent depuis la barre de menus

CleanMyMac intègre désormais une icône dans la barre de menus qui donne un aperçu rapide de la santé de votre Mac. En un clic, vous avez accès à une grille d'indicateurs sur l'état des différents composants. Pratique pour garder un œil sur les points à surveiller.

Une boîte à outils complète

Les autres modules de CleanMyMac regroupent une large palette d'outils de maintenance. Avec Entretien intelligent, optimisez votre Mac en quelques clics en effaçant le superflu. Le module Nettoyage va encore plus loin en supprimant les caches et autres fichiers inutiles qui gaspillent de l'espace disque.

Côté sécurité, Protection détecte les logiciels malveillants tandis que Performances vous aide à libérer de la mémoire vive. Enfin, le module Applications facilite la désinstallation complète des apps, ainsi que leur mise à jour.

Après une semaine d'utilisation, je suis conquis par cette nouvelle mouture 5.0 de CleanMyMac. Certes, l'analyse "Mes fichiers inutiles" est un peu longue, mais diablement efficace pour faire le ménage. Les autres outils remplissent parfaitement leur rôle pour entretenir son Mac régulièrement, le tout avec une simplicité déconcertante.

CleanMyMac est disponible sur le site de MacPaw à partir de 39,95 €/an pour un Mac (avec des réductions pour plusieurs appareils) ou en achat définitif dès 119,95 €. Une période d'essai de 7 jours est proposée. Vous pouvez aussi obtenir CleanMyMac via un abonnement Setapp.

Télécharger l'app gratuite CleanMyMac