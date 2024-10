Le Royaume-Uni veut aussi l'USB-C comme port de charge unique

Après l'Union européenne et l'Inde, le gouvernement britannique lance à son tour une consultation pour étudier la possibilité de rendre l'USB-C obligatoire en tant que port de charge pour les appareils électroniques. De quoi harmoniser la règlement en Europe, et bientôt à l'échelle mondiale. Apple est évidemment concernée, bien que la firme ait déjà largement entamé le virage.

Le Royaume-Uni veut aussi simplifier la charge

Le Bureau de la sécurité des produits et des normes britannique, faisant partie du ministère des Affaires et du Commerce, sollicite l'avis des fabricants, importateurs, distributeurs et associations commerciales concernant les avantages et les défis de la mise en œuvre d'un standard de charge commun au Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord, Pays de Galles et Ecosse).

Cette initiative fait suite à la législation de l'UE de 2022, qui impose à la plupart des appareils électroniques portables d'utiliser l'USB-C pour la charge d'ici au 28 décembre 2024, dans le but de réduire les déchets électroniques et d'améliorer la compatibilité des chargeurs.

Bien que le Royaume-Uni ait précédemment indiqué qu'il n'envisageait pas de règles similaires, il examine désormais si l'adoption de l'USB-C comme norme pourrait bénéficier aux entreprises, aux consommateurs et à l'environnement. La consultation durera huit semaines et se terminera le 4 décembre 2024.

Les principaux sujets à l'étude comprennent :

La standardisation de l'USB-C comme port de charge commun;

L'introduction d'une technologie de charge rapide harmonisée;

Donner aux consommateurs la possibilité d'acheter des appareils sans chargeur;

Mettre en place des exigences d'étiquetage pour les spécifications de charge.

Le gouvernement reconnaît que de nombreux fabricants, tels que ceux produisant des smartphones, tablettes, appareils photo, casques et ordinateurs portables, ont déjà adopté volontairement l'USB-C pour simplifier leurs chaînes d'approvisionnement. Par exemple, Apple, qui utilisait longtemps son port propriétaire Lightning, a adopté l'USB-C pour ses iPhone 15 l'année dernière, avec les derniers produits utilisant Lightning qui devraient suivre prochainement comme les accessoires iMac (les AirPods étant passés tout récemment). Cependant, le gouvernement souhaite comprendre les implications complètes de la mise en œuvre de cette exigence de manière formelle.

Cette législation européenne a également entrainé des changements dans la boîte des appareils. C'est pourquoi le nouvel iPad mini 7 ne sera pas fourni avec un chargeur dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. Une manière de diminuer les déchets électroniques (et d'augmenter les bénéfices pour les entreprises).