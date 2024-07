Le stock d’iPad Air 5 est à bout de souffle, signe d’un renouvellement !

Repoussé depuis plusieurs mois pour des difficultés lors de la fabrication, les nouveaux iPad Air et iPad Pro vont débarquer le mois prochain. Après 1 an sans renouvellement, Apple va enfin proposer de nouveaux iPad avec plusieurs nouveautés et améliorations des performances. À l’approche du lancement, un rapport a mentionné que de nombreux revendeurs se retrouvent en difficulté de stock pour l’iPad Air 5. C’est un signe flagrant d’un renouvellement imminent !

Apple réduit les livraisons pour l’introduction des nouveaux iPad

Selon des informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, qui cite des sources de plusieurs magasins de détail, la pénurie de stocks d’iPad Air 5 est flagrante tant aux États-Unis qu’à l’international. Apple ne livre plus la quantité habituelle d’iPad Air aux revendeurs qui passent commandes toutes les semaines pour réapprovisionner leurs boutiques. Cette réduction stratégique des stocks est une manoeuvre habituelle avec Apple, l’entreprise cherche à minimiser les invendus chez les revendeurs avant le lancement d’un nouveau produit.



Si cette tendance se constate partout sur les stocks d’iPad Air, le son de cloche n’est pas du tout le même du côté de l’iPad Pro. Les revendeurs continuent à en recevoir massivement et Apple ne fait rien pour limiter la quantité envoyée vers les revendeurs. Un signe qui pourrait sous-entendre que les iPad Air 2024 seront lancés en premier puis les iPad Pro au cours d’une deuxième vague de lancement. Ça serait un coup dur, car les iPad Pro sont largement plus attendus par la communauté Apple que les iPad Air.

Les rumeurs qui circulent autour du nouvel iPad Air parlent de l’intégration de la puce M2, qui promet une nette amélioration des performances et une nouvelle option de taille d’écran de 12,9 pouces. Des accessoires spécifiques pour ce nouveau format sont déjà prêts pour l’expédition chez des fabricants comme ESR, ce qui montre la proximité du lancement.



Concernant l’iPad Pro, les rumeurs suggèrent une évolution majeure avec l’introduction possible de la technologie d’écran OLED, de la puce M3 et de nouveaux accessoires, ce qui pourrait représenter une mise à jour très intéressante pour ce modèle.



Pour le moment, Apple n’a pas encore réalisé d’annonce officielle. Cependant, toutes les rumeurs affirment que l’annonce et le lancement des iPad Air et iPad Pro 2024 se dérouleront le mois prochain. De plus, il est attendu qu’Apple profite de cette occasion pour dévoiler également un nouveau Apple Pencil 3.



Pour l’annonce des nouveaux iPad, Apple

ne devrait pas organiser d’Apple Event, car celui-ci serait trop proche par rapport à l’événement d’ouverture de la WWDC 2024. La firme de Cupertino devrait réaliser l’annonce des iPad Air et iPad Pro 2024 dans un communiqué de presse au cours de la première semaine du mois de mai.