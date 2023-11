Alors que l’actualité Apple Originals se concentre beaucoup sur le cinéma ces derniers temps avec les films « The Killers of the Flowers Moon » et bientôt « Napoléon », les projecteurs sont aujourd’hui braqués sur un nouveau contenu qui va bientôt débarquer sur Apple TV+. Il s’agit du film « The Family Plan » avec l’acteur Mark Wahlberg.

À retrouver sur Apple TV+ le 15 décembre

Apple a récemment révélé un nouveau film original intitulé “The Family Plan”, qui sera bientôt disponible sur Apple TV+. Ce film met en scène l’acteur renommé Mark Wahlberg, dans le rôle principal de Dan Morgan. L’annonce arrive juste à temps pour la saison festive, avec une date de sortie fixée au 15 décembre, ce qui permettra aux abonnés de regarder ce film avec une dose d’action et d’humour en famille.



“The Family Plan” est une comédie d’action où Wahlberg incarne un ex-assassin d’élite du gouvernement américain, Dan Morgan. Ayant quitté son passé compliqué et douloureux, Morgan mène une vie paisible jusqu’à ce que des éléments de son passé refassent surface, menaçant la sécurité de sa famille. Pour les protéger, il les embarque dans un voyage sur la route dans leur mini-fourgonnette, au grand dam de ses enfants adolescents, de sa femme, jouée par Michelle Monaghan et de leur bébé de 10 mois.

Ce film est issu de la collaboration entre Apple et Skydance, Apple s’est engagé à financer entièrement au moins deux films originaux à gros budget chaque année en partenariat avec ce studio de production.



"The Family Plan" est un film qui compte dans son casting Zoe Colletti, Van Crosby, Saïd Taghmaoui, Maggie Q et Ciarán Hinds. La réalisation est assurée par Simon Cellan Jones, tandis que le scénario est l'œuvre de David Coggeshall. La production est menée par David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de la part de Skydance, avec la collaboration de Mark Wahlberg et Stephen Levinson via Municipal Pictures. John G. Scotti occupe le poste de producteur exécutif.



Avec des acteurs comme Mark Wahlberg et Michelle Monaghan, ainsi qu’une intrigue palpitante mêlant action et humour, “The Family Plan” est sans aucun doute un film à ne pas manquer pour les abonnés d’Apple TV+ durant cette saison festive.



