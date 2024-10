C’est le film de comédie et action de cette fin d’année, Apple vient de publier ce matin « The Family Plan » avec les acteurs Mark Wahlberg et Michelle Monaghan. Produit par Skydance et Apple Studios, ce nouveau contenu vous promet du fun, de l’action et une tonne de surprises !

The Family Plan est disponible

Depuis quelques heures, le nouveau film « The Family Plan » est disponible en exclusivité mondiale sur Apple TV+. Le film aborde l’histoire de Dan Morgan, joué par Wahlberg, un ancien assassin du gouvernement et vendeur de voitures, qui se retrouve à protéger sa famille de personnes dangereuses de son passé au cours d'un road trip inattendu à Las Vegas. Le casting ajoute une touche de réalisme à cette aventure trépidante, avec la famille Morgan naviguant dans les défis à bord de leur mini-fourgonnette.

Le personnage de Wahlberg est décrit par Apple comme étant un père de trois enfants, un homme dévoué et protecteur, mais qui doit dissimuler sa véritable identité à sa famille. Dans le film, il affronte les conséquences de ses actions passées tout en tentant de maintenir le secret sur sa vie antérieure. Sa femme, incarnée par Monaghan, et leurs enfants, dont une adolescente, un fils pro-gamer et un bébé de dix mois, ajoutent une dynamique familiale riche et complexe à l'action.



Réalisé par Simon Cellan Jones et produit par une équipe de choc incluant David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, la star Mark Wahlberg lui-même, et Stephen Levinson, avec John G. Scotti en tant que producteur exécutif, "The Family Plan" est une production conjointe d'Apple Original Films et Skydance Media.



Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, Apple TV+ est proposé au tarif de 9,99€/mois sans engagement, vous pouvez en bénéficier gratuitement avec une offre Canal+.