Samsung confirme la conférence Unpacked du Galaxy S24 pour le 17 janvier

Alors que Google se moque d'Apple dans sa dernière publicité, Samsung vient d'annoncer officiellement la tenue d'un événement Unpacked le 17 janvier, au cours duquel la série Galaxy S24 devrait notamment être présentée. Pour attirer les foules, le coréen ouvre également les réservations avec un crédit bonus.

L'IA à l'honneur des Galaxy S24 ?

Une image publiée par Samsung confirme que le prochain événement "Galaxy Unpacked" aura lieu le 17 janvier 2024. L'événement sera diffusé en direct sur le site web de Samsung et sur YouTube. Plus intéressant, l'événement lui-même aura lieu en personne à San Jose, en Californie, à 10 heures du matin. Apple est restée aux keynotes préenregistrées depuis 2020.

L'image ne révèle pas grand-chose, mais une vidéo de Samsung, que l'on peut voir ci-dessous, présente le slogan "Galaxy AI is coming" avec un ensemble de symboles familiers représentant l'intelligence artificielle. Microsoft s'apprête aussi à vanter les mérites de ses futures Surface en matière d'IA.



Les rumeurs indiquaient récemment que les S24 seront capables de traduire les appels en temps réel grâce à l'IA "Gauss". Mais l'une des images évoque clairement les capacités de zoom qui devraient faire un bond en avant.



Outre la gamme Galaxy S24, les analystes parient sur l'arrivée de nouveaux écouteurs Galaxy Buds 3 Pro, d'un nouveau tracker axé sur le fitness, ainsi qu'une bague intelligente axée sur le sport. Nous pourrions également avoir un aperçu du casque de réalité mixte de Samsung, dont le lancement est prévu pour 2024.



Pour tenter d'attirer le plus de clients possibles, Samsung ouvre les réservations sur son site web dès aujourd'hui. Gratuites, ces réservations ne font que retenir votre place dans la file d'attente. Il vous suffit d'indiquer votre nom et votre adresse électronique. Lorsque les précommandes seront réellement ouvertes, vous pourrez entrer dans la file d'attente et passer la commande. En cas de précommande, vous obtiendrez une réduction de 50 $, comme l'an passé avec les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5.

On a hâte de découvrir le concurrent numéro un de l'iPhone 15, notamment le Galaxy S24 Ultra qui affrontera l'iPhone 15 Pro Max.