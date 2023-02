Google Chrome : une nouvelle version plus efficiente est disponible sur Mac

La dernière version de Google Chrome sur Mac apporter comme souvent des petites performances supplémentaires ainsi qu'une meilleure gestion des ressources. Sur un MacBook Pro M2 en 13 pouces, Google affirme que l'autonomie supplémentaire est bien visible.

Nickel Chrome la dernière version Mac

Malgré qu'Apple soit son concurrent numéro un dans certains domaines, Google n'en oublie pas ses utilisateurs présents sur des machines floquées d'une pomme croquée. Via un nouvel article de blog, le roi de la recherche internet annonce de nouvelles optimisations pour les clients Chrome sur Mac.



À l'aide de la dernière version de Chrome, il est possible de naviguer jusqu'à 17 heures sur une seule charge ou encore de visionner des vidéos YouTube durant 18 heures sur un MacBook Pro 13" M2. Avec le mode économie d'énergie activé, on peut même ajouter 30 minutes de plus.



C'est grâce à "une tonne d'optimisations sous le capot" que cette version est un peu plus efficiente et performante. Bien évidemment, les autres Mac, dont les anciens, sont également concernés par des gains de performance supplémentaires.



Autres améliorations effectuées par Google pour apporter une meilleure gestion de l'autonomie de Chrome sur Mac :

Compression de la mémoire pour les iframes récemment créés

Réglage des minuteries Javascript

Rationalisation des structures de données

Élimination des redessins inutiles



Inutile d'entrer dans les détails, retenez juste que la dernière version de Chrome est simplement meilleure que les précédentes. Si c'est votre navigateur par défaut sur votre Mac, n'oubliez pas de le mettre à jour pour en profiter dès à présent.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome