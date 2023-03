Little Snitch Mini est le nouvel outil de surveillance réseau pour macOS

Vous connaissiez Little Snitch ? Voici Little Snitch Mini, un outil réseau léger, discret mais pourtant puissant, qui permet aux utilisateurs de surveiller, d'analyser et éventuellement de bloquer les connexions Internet de leur ordinateur pour chaque application. Avec son interface claire, ill fournit divers diagrammes en temps réel du trafic réseau, une carte animée permettant d'identifier les connexions dans différents pays, et une gestion extrêmement facile des listes de blocage.

Little Snitch Mini

Contrairement à Little Snitch, la solution de pare-feu phare d'Objective Development, Little Snitch Mini s'adresse à un public plus large, sans connaissances techniques préalables. En fait, toute personne qui se pose des questions sur les données qui transitent sur son Mac doit télécharger l'application.

Dès que vous êtes connecté à Internet, vos applications peuvent envoyer ce qu'elles veulent où elles veulent, sans que vous vous en rendiez compte, car tout cela se passe de manière invisible sous le capot.



Little Snitch Mini rend ces connexions réseau visibles et vous redonne le contrôle !

L'application fournit des informations complète sur l'activité réseau de l'ordinateur et affiche des informations détaillées sur les connexions de toutes les applications en cours ainsi que des données sur les connexions précédentes au cours des douze derniers mois.



Grâce à son interface utilisateur ergonomique, les connexions indésirables peuvent être facilement détectées et efficacement évitées d'un simple clic de souris. La vue cartographique offre un aperçu en temps réel des connexions de données mondiales établies par les applications et le système d'exploitation vers divers pays.



Un utilitaire très pratique pour contrer les appels de publicité, de tracking, de logiciels malveillants et autres peuvent être isolés de l'ordinateur de l'utilisateur. Une manière également de retrouver une bande-passante Internet du tonnerre et de réduire la consommation de la batterie. C'est aussi un logiciel qui peut aider les développeurs pour voir leurs requêtes, bien que ces derniers préfèreront Little Snitch qui dispose d'options supplémentaires ou bien Charles Proxy.

Prix de Little Snitch Mini

Little Snitch Mini est disponible exclusivement sur le Mac App Store.



La fonctionnalité de surveillance du trafic réseau, y compris la liste des connexions en temps réel, les diagrammes de trafic et la carte animée des connexions réseau mondiales, est disponible gratuitement.



L'ensemble des fonctionnalités, comme le blocage des connexions (soit individuellement pour des applications particulières, soit sur la base de listes de blocage gérées en externe), des plages de temps étendues pour l'historique du trafic, des options avancées d'affichage et de filtrage et bien plus encore, est disponible sous forme d'achat dans l'application à partir de 1,49 € par mois ou 14,99 € par an. Dommage qu'il n'y ait pas une option plus chère pour ne payer qu'une fois.



Little Snitch Mini est compatible avec macOS 12 (Monterey) et les versions ultérieures.

Télécharger l'app gratuite Little Snitch Mini