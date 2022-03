WhatsApp sur macOS va bientôt proposer les réactions sur les messages

Si vous discutez régulièrement via iMessage, vous avez peut-être déjà ajouté des réactions aux messages que vous recevez. Pour cela, il suffit de faire un appui long sur la bulle réceptionnée puis de sélectionner une expression du type "Haha", point d'interrogation, pouce en l'air, pouce en bas... WhatsApp va bientôt proposer le même type d'interaction sur son application macOS et iOS.

Les réactions sur macOS sont en cours de bêta

D'après les récentes informations obtenues par le média WABetaInfo, WhatsApp prépare une petite surprise pour ses utilisateurs qui échangent des messages via l'application macOS disponible sur le Mac App Store. La messagerie instantanée détenue par le groupe Meta va bientôt mettre en place des réactions via emoji, vous pourrez les ajouter sur les messages que vous recevez et le destinataire les verra directement.



Pour accéder à cette future fonctionnalité, il suffira d'appuyer sur la flèche qui descend vers le bas en haut à droite de chaque bulle. Vous apercevrez "Réagir au message", dès que vous cliquerez dessus, une liste de plusieurs emojis apparaitra.

Le site à l'origine de la découverte explique :

Comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran, le bouton à côté du message n'est pas le seul moyen de réagir aux messages, mais WhatsApp va introduire une option "Réagir au message", disponible dans une future mise à jour directement dans le menu des messages. Il faut dire qu'une étape supplémentaire est nécessaire si l'utilisateur veut réagir aux messages en utilisant l'option dans le menu des messages, et le bouton à côté du message est le moyen le plus rapide d'envoyer une réaction, mais WhatsApp a décidé d'inclure cette alternative.



À travers cette nouveauté, WhatsApp souhaite améliorer l'expérience utilisateur, de faire des conversations un endroit convivial où il devient facile de réagir à un message qu'on vient de réceptionner.

Cette fonctionnalité est aussi fantastique pour les personnes qui reçoivent un message et qui ne savent pas quoi envoyer, c'est également un atout pour apporter une réponse rapide quand on n'a pas le temps.



Les réactions sur les messages se font toujours attendre sur l'application iOS et Android, WhatsApp a promis une expérience identique à venir prochainement. Pareil que pour macOS, la fonction est en phase de bêta, mais depuis tout de même un mois.



Pour le moment, on ne sait pas quand les réactions WhatsApp vont débarquer sur nos smartphones et ordinateurs, cela pourrait arriver dans quelques semaines. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs habitués à ce type d'interaction sur iMessage et Facebook Messenger.

