Apple expérimente l'IA pour la publicité sur l'App Store

Afin d'augmenter ses revenus issus de l'App Store, Apple a introduit il y a un certain temps les publicités. Elles peuvent s'afficher dans les résultats de recherche ou encore sur la page d'accueil de l'App Store. Pour le moment, Apple n'est pas dans une démarche d'augmenter l'affichage des publicités, cependant, l'entreprise souhaite exploiter l'IA pour permettre de mieux placer les publicités que vous voyez lors de votre navigation dans l'App Store.

L'IA pour les publicités

Apple a entamé les tests d'une nouvelle plateforme de publicité, propulsée par l'intelligence artificielle pour son App Store. Cette initiative, révélée par Business Insider, marque une avancée dans la manière dont les emplacements publicitaires sont attribués dans la boutique d'applications. Apple s'est rapproché d'un tiers pour le développement de cette plateforme, l'outil en question utilise l'IA pour déterminer les emplacements les plus efficaces pour les annonces publicitaires sur l'App Store. Ce faisant, il optimise la visibilité et l'efficacité des campagnes, ce qui devrait plaire aux annonceurs qui dépensent parfois des sommes astronomiques pour afficher leurs publicités dans l'App Store !



Cette décision d'Apple s'inscrit dans une tendance déjà remarquée par des géants de la tech tels que Google et Facebook, ces deux entreprises ont intégré des systèmes similaires basés sur l'IA pour le placement d'annonces ces dernières années. Que ce soit l'un ou l'autre, les résultats sont rapidement apparus, car l'intelligence artificielle est capable de comprendre les habitudes des utilisateurs sans enfreindre le respect de leur vie privée.

Sur l'App Store, les développeurs peuvent payer pour être mis en avant dans l'onglet "Aujourd'hui", dans l'onglet de recherche, en haut des résultats de recherche ou au bas des pages de produit d'application.



Cependant, avec le temps, il est probable qu'Apple enrichisse ses options pour les annonces dans les recherches App Store et envisage même d'élargir les emplacements publicitaires à d'autres applications mobiles. Cela rendrait l'outil de placement par IA encore plus pertinent, en permettant une personnalisation et une optimisation accrues des campagnes publicitaires. L'implication de l'IA dans la publicité sur l'App Store promet non seulement d'améliorer l'efficacité des annonces pour les développeurs, mais aussi de proposer aux utilisateurs des publicités plus pertinentes et moins intrusives.