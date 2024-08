Apple Music expérimente le transfert des playlists venant des services concurrents

Apple Music est l’un des services qui recrute le plus dans le secteur du streaming. Il faut dire qu’Apple fait tout pour attirer de nouveaux utilisateurs : offre avec Lossless et Audio Spatial sans frais supplémentaires, contenus exclusifs, période d’essai allongée… L’une des dernières idées est de faciliter le transfert des playlists de Spotify (ou autre) vers Apple Music. La firme de Cupertino semble avoir compris que le transfert des playlists est souvent une cause de découragement pour les nouveaux abonnés !

Une nouveauté qui sera incluse dans

iOS 18 ?

Apple Music est en train de révolutionner l’expérience utilisateur en testant une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer la donne dans l’univers du streaming musical. Cette innovation, actuellement en phase bêta, permet aux utilisateurs de transférer leurs playlists favorites depuis d’autres plateformes grâce à une collaboration stratégique avec SongShift, un service externe reconnu pour sa capacité à naviguer entre les différents écosystèmes de streaming musical.



C’est au sein de l’application Apple Music pour Android que cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois, suscitant un vif intérêt et de multiples discussions parmi la communauté d’utilisateurs sur Reddit. Cette découverte indique clairement que Apple n’hésite pas à explorer de nouvelles voies pour enrichir son offre et attirer davantage d’utilisateurs vers son service.

Le rôle clé de SongShift

SongShift joue un rôle central dans cette nouveauté. Ce service qui existe depuis de nombreuses années est conçu pour faciliter le transfert de playlists musicales entre diverses plateformes de streaming. Grâce à ce rapprochement avec Apple, les utilisateurs chez des concurrents vont pouvoir venir chez Apple Music en transférant leurs playlists en quelques clics, ce qui devrait dynamiser les souscriptions via les campagnes promotionnelles d’allongement de période d’essai ou quand une exclusivité est disponible sur Apple Music.



Pour l’instant, seuls certains utilisateurs ayant accès à la version bêta d’Apple Music sur Android peuvent tester cette intégration. Ce déploiement sélectif sous-entend que le projet est encore à ses débuts et que Apple prend le temps de peaufiner cette fonctionnalité avant un lancement plus large.



Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé que cette intégration avec SongShift sera disponible sur iOS, les utilisateurs d’Apple Music via iPhone peuvent espérer voir cette nouveauté dans iOS 18 à la rentrée. Apple a quand même plusieurs mois pour tester les transferts avec son partenaire.

Un potentiel de croissance pour Apple Music

Cette initiative pourrait considérablement renforcer la position d’Apple Music sur le marché du streaming musical. En facilitant le transfert de playlists depuis des services concurrents, Apple Music pourrait attirer de nouveaux utilisateurs et réduire l’écart avec Spotify, le leader actuel du secteur. L’intégration de cette fonctionnalité, bien que payante, serait offerte aux abonnés d’Apple Music, ajoutant ainsi une valeur considérable au moment de la souscription.