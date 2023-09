Apple travaille sur un MacBook moins cher qu’un MacBook Air pour les étudiants

Toutes les personnes qui choisissent un MacBook vous le diront : ils retrouvent la qualité, la fiabilité et du matériel qui fonctionne en homogénéité avec le logiciel. En réalité, le seul point faible des MacBook commercialisés en 2023 : ce sont leurs tarifs. Une personne qui travaille peut économiser pour s’acheter un MacBook, mais pour un étudiant qui n’a que très peu de revenus financiers, ça devient tout de suite plus compliqué. D’après une récente rumeur, Apple souhaiterait contrer son concurrent Google qui cartonne auprès des étudiants avec ses Chromebook.

Google en danger ? Apple arrive !

Apple semble vouloir élargir son empreinte dans le domaine éducatif. Selon un récent rapport de Digitimes, la firme de Cupertino prévoit de lancer bientôt une alternative au populaire Chromebook commercialisé par Google. Ce nouvel ordinateur conçu pour être plus abordable que le MacBook Air, s’inscrirait dans la stratégie d’Apple pour ralentir la croissance impressionnante du Chromebook dans le secteur de l’éducation.



Le Chromebook (grâce à son coût attractif) a devancé Apple en matière d’éducation. La facilité d’utilisation et le faible coût du Chromebook ont séduit de nombreuses institutions éducatives, mais selon l’Electronic Frontier Foundation, il y a des préoccupations concernant l’utilisation de ces appareils pour surveiller les étudiants.

Face à cette situation, Apple envisage de frapper fort. Le nouvel ordinateur sera en concurrence directe avec le Chromebook, mais avec la touche Apple. Bien qu’il soit plus abordable, ce MacBook serait fabriqué avec des matériaux moins coûteux que le MacBook Air M2, tout en offrant la qualité et la performance auxquelles les utilisateurs s’attendent d’Apple.



La sortie de ce nouvel appareil est anticipée au plus tôt pour la seconde moitié de 2024. Cela donne à Apple le temps de peaufiner les détails et de s’assurer qu’ils lancent un produit capable de rivaliser efficacement sur le marché éducatif.



Depuis des années, Apple s’est appuyé sur des appareils tels que le MacBook Air et l’iPad pour se mesurer au Chromebook dans l’enseignement. Cependant, avec cette nouvelle initiative, il semble que la marque soit prête à évoluer et à adopter une stratégie renouvelée pour séduire davantage le secteur éducatif.