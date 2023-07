Threads ajoute le flux chronologique pour suivre ses abonnements

Ce nouvel onglet n'est bien évidemment pas disponible sous vos yeux, cela serait trop demander. Au lancement de l'application, il faut cliquer sur le bouton d'accueil dans la barre d'icônes en bas de l'écran ou sur le logo Threads en haut pour faire apparaître les deux onglets dont le nouveau "Suivis" sur lequel il n'y a plus qu'à cliquer. À noter qu'il faut systématiquement repasser par ce schéma, car Threads veut vous forcer à utiliser l'onglet de base. En quelques jours, Threads a dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Un chiffre impressionnant même si une étude a démontré que le temps moyen passé sur l'application par utilisateur était en chute libre. Une indication qui prouve que beaucoup sont juste là par curiosité.

Threads, toujours indisponible en Europe, déploie une nouvelle mise à jour au sujet du suivi de ses abonnements. Comme sur Twitter, pardon X , l'utilisateur peut enfin suivre dans l'ordre chronologique les publications de ses abonnements. Depuis le lancement il y a environ trois semaines, le seul moyen pour suivre les publications était de passer par l'unique fil d'actualité "pour vous". Une section dans laquelle on retrouve également de nombreux contenus jugés par la plateforme comme "intéressants" à vos yeux. Un système qui ne plaît pas à tout le monde.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.